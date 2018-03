'O sistema defensivo não conseguiu dar segurança', pontua Mancini

Técnico do Vitória avalia empate em 3x3 com o ABC, no Barradão, pela Copa do Nordeste

O Vitória teve a chance de se tornar líder do Grupo B da Copa do Nordeste, mas cedeu o empate ao ABC no último minuto de jogo, no domingo (11) à noite e se manteve na segunda colocação, com sete pontos, atrás do adversário potiguar, que soma 10. O empate em 3x3 no Barradão não agradou ao técnico Vagner Mancini, que criticou a postura defensiva do time.

"Não podemos admitir de maneira alguma, com todo respeito ao ABC, levar seis gols de um time que disputa a Série C. Mexe com todos nós, tenho que falar a verdade", afirmou o treinador se referindo também ao jogo de ida, disputado no dia 10 de fevereiro, quando o rubro-negro perdeu para a equipe de Natal por 3x1, no estádio Frasqueirão. "O sistema ofensivo ficou sobrecarregado, o sistema defensivo não conseguiu dar segurança. Isso é o futebol. A partir do instante que perde o equilíbrio, começa a errar individualmente. Os três gols vieram de erros individuais", pontuou o Mancini sobre o duelo no Barradão.

O lateral Lucas cometeu o pênalti que gerou o primeiro gol do ABC. O zagueiro Bruno Bispo furou e proporcionou a jogada do segundo. O terceiro aconteceu após ele e o também zagueiro Ramon não conseguirem cortar um cruzamento aéreo. "Sai de campo chateado em função do resultado. O Vitória teve a oportunidade de refazer um placar adverso no início, virou a partida, jogava bem, tinha o apoio da torcida, de repente perde a concentração e leva o gol de empate", afirmou Vagner Mancini. "Ficou a impressão que falta muita coisa, que erramos demais. O Vitória fez um jogo com muitos erros individuais, mas a composição tática, o equilíbrio da equipe, esteve bem na partida", avaliou.

O Vitória volta a campo na quinta-feira (15), quando enfrenta o Bragantino, no Barradão, pela Copa do Brasil. Para avançar no torneio nacional, o rubro-negro precisa vencer o jogo por dois gols de diferença. Se ganhar por apenas um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Leão foi derrotado no primeiro duelo por 1x0.