Obra da Embasa interdita acessos da Estrada do Coco nesta quarta (21)

Motoristas devem optar por rotas alterativas como Orla via Ipitanga ou Itinga via Fazendão

A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, informou que um reparo emergencial em uma adutora da Embasa vai interditar duas faixas da Estrada do Coco (Avenida Santos Dumont), na altura do KM 0, sentido Salvador. A interdição acontece próximo ao viaduto de entrada da cidade, das 12h às 18h desta quarta-feira (21).

O trânsito estará concentrado em apenas uma faixa. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) de Lauro de Freitas orienta os motoristas a optarem por rotas alterativas como Orla via Ipitanga ou Itinga via Fazendão.

Em nota, a Embasa informou que a manutenção em rede distribuidora de água na Estrada do Coco está sendo realizada pela CCR Metrô, concessionária do metrô de Salvador e Lauro de Freitas. "Trata-se de reparo emergencial em um trecho de tubulação que foi remanejado pela CCR na última segunda-feira (19) para viabilizar a implantação da linha do Metrô em Lauro de Freitas. Técnicos da Embasa estão no local acompanhando e fiscalizando a execução do serviço. A previsão de conclusão do serviço é às 18h", afirmou a Embasa.