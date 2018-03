Obra mais votada do Ouvindo Nosso Bairro é entregue nesta segunda

Trecho de 1,5 km da Rua Petronília Dércia, em Valéria, foi totalmente recuperado

Intervenção com o maior número de votos (2,2 mil) da segunda edição do programa Ouvindo Nosso Bairro, a requalificação da Rua Petronília Dércia, em Valéria, será entregue nesta segunda-feira (26), às 10h, pela Prefeitura de Salvador.

A cerimônia contará com as presenças do prefeito ACM Neto e do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Almir Melo, e vai acontecer no início da via.

A Petronília Dércia é o principal acesso da população do bairro à Estrada do Derba e ao Hospital do Subúrbio. Antes, estava cheia de buracos, quase sem asfalto e com passeios deteriorados.

As obras abrangeram a substituição de 1,5 km de malha asfáltica, construção de passeios e inserção de novas baias de ônibus.

Rua Petronília Dércia após as intervenções (Foto: Divulgação/PMS) Via no bairro de Valéria antes das intervenções (Foto: Divulgação/PMS)

A requalificação foi realizada sob a coordenação da Seinfra, por meio da Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop). Com duração de quase cinco meses, a intervenção recebeu investimento de R$ 2,8 milhões oriundos dos cofres municipais.

Balanço

Segundo a Prefeitura, desde outubro passado, diversas vias foram requalificadas, envolvendo tanto bases de tráfego quanto ruas em situações precárias - boa parte delas teve o asfalto trocado.

A lista também engloba as vias mais votadas pelos cidadãos por meio do Ouvindo Nosso Bairro e o investimento, com recursos apenas do Município, é da ordem de R$ 42,1 milhões.

A iniciativa faz parte do programa Salvador 360, eixo Investe, e abrange um total de 59 ruas e avenidas, localizadas nas dez regiões administrativas da cidade. Desse montante, 54 vias já passaram por obras de requalificação.

As últimas cinco beneficiadas são as ruas Jornalista Luis Eduardo Lobo (Vale dos Lagos), Direta da Gomeia (São Caetano), Estrada Lobato/Campinas (Alto do Cabrito) e avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Adhemar de Barros (Ondina).

Consulta popular

Maior projeto de consulta popular do Brasil, a última edição do Ouvindo Nosso Bairro aconteceu entre agosto e setembro do ano passado. Moradores da capital baiana puderam escolher e sugerir, por meio de votação, efetuada através da internet ou por aplicativo via tablets e smartphones, obras necessárias ao próprio bairro.

Foram disponibilizadas para consulta 1.485 intervenções, que geraram cerca de 73 mil votos. As obras mais votadas em cada uma das dez regiões administrativas já foram iniciadas pela Prefeitura.