Obras de contenção em quatro encostas de Salvador começam na próxima semana

Bairros de Bom Juá, Fazenda Grande do Retiro e Marotinho receberão as intervenções

As ordens de serviços para obras de contenção em quatro encostas de Salvador foram assinadas neste sábado (17) pelo prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), durante cerimônia pela manhã na Rua José Sales, na Fazenda Grande do Retiro. As obras começam na próxima semana e vão receber um investimento total de R$ 18 milhões.

Na Rua José Sales, onde houve a assinatura, a obra custará R$ 1,7 milhão para uma encosta que ocupa área total de 1.246 metros quadrados. No Bom Juá, no acesso à BR-324, será feita a contenção numa encosta de 6.630 metros quadrados, com investimento de R$ 9,5 milhões.

Também haverá obras na Rua do Ocidente, no Marotinho, numa área de 1.260 metros quadrados, será feita uma cortina atirantada, com investimento de R$ 3 milhões. Nestes três pontos, os recursos são provenientes do Ministério da Integração. Também no Bom Juá, haverá intervenção em uma encosta na Rua Henrique Matos, onde serão aplicados R$ 2,8 milhões de recursos do município.

"Mesmo com toda a crise, a prefeitura vem acelerando seu trabalho nesta região, seja com a aplicação de geomantas, uma solução que não existia até assumirmos a gestão do município, com o novo posto de saúde, e com as obras do Morar Melhor. Em breve, também vamos iniciar a demolição e reconstrução da escola desta região porque queremos uma unidade que ofereça segurança aos alunos", anunciou o prefeito ACM Neto, durante a assinatura.

Mais encostas

No último mês de janeiro foi feita a contenção de uma encosta de 1.055 metros quadrados na Rua Direta do Arraial, no Arraial do Retiro. O investimento total, incluindo a cortina atirada e a hidrosseameadura, para conter o solo, foi de R$ 4 milhões.

Nos próximos dias, será entregue a segunda etapa das obras de contenção do Barro Branco, próximo à San Martin. A primeira fase, que custou R$ 9 milhões, foi inaugurada em 2017.

Desde 2013, 40 estruturas foram entregues com recursos do município, incluindo contenções de encostas e marítimas - estas nos bairros da Pituba, Boca do Rio, Itapuã, Piatã, Costa Azul e Ondina. O investimento total foi de R$ 53,4 milhões.

As intervenções foram realizadas em Cosme de Farias, Federação, Vale das Pedrinhas, Ladeira do Cacau, Avenida Contorno, Canabrava, São Cristóvão, Itapuã, Saramandaia, Rio Vermelho, Luiz Tarquínio, Saboeiro, Santa Mônica, Costa Azul, Estrada Velha do Aeroporto, São Caetano, Liberdade, São Tomé de Paripe, Estrada da Rainha, Fazenda Grande, São Marcos e outras 26 localidades.