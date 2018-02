Obras no entorno do Farol de Itapuã estão 90% concluídas

Intervenção será entregue mês que vem; investimento é de R$ 3,2 milhões

As obras de requalificação do entorno do Farol de Itapuã, em Salvador, que abrangem uma área de 21,5 mil m², no trecho entre as casas da Marinha e a curva da residência que pertenceu ao poeta Vinicius de Moraes, estão mais de 90% concluídas. A entrega está programada para ocorrer em março, durante as comemorações do aniversário de Salvador. As intervenções foram vistoriadas neste final de semana pelo prefeito ACM Neto, pelo vice Bruno Reis e pelo secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Almir Melo.

Segundo a prefeitura, a obra tem investimento total de aproximadamente R$ 3,2 milhões, fruto de contrapartida municipal dentro do Programa de Requalificação Urbana de Salvador (Proquali). A iniciativa é parte do programa Salvador 360, no eixo Investe. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), em conjunto com a comunidade e com a participação da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), por se tratar de uma área de Marinha.

Ainda conforme a prefeitura, as melhorias envolvem a preservação da área de praia, com implantação de equipamentos e espaços de contemplação, deixando o local livre para circulação de pessoas. A praça existente passa por serviços de alvenaria de pedra no entorno da área da praia. Está sendo implantado piso intertravado com tela em concreto armado. São erguidos também quiosques de serviços, nos mesmos moldes das estruturas existentes em outros trechos de orla, num total de seis, sendo dos do mesmo tamanho dos existentes na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no Rio Vermelho.

Prefeito, vice e secretário vistoriam obras (Foto: Divulgação/Secom PMS) Quadra poliesportiva também foi requalificada (Foto: Divulgação/Secom PMS)

Também estão sendo instalados parque infantil, Academia de Saúde, área para capoeira, ciclovia e uma quadra esportiva, além de um estacionamento para 44 veículos. Um pequeno muro está sendo construído para demarcar a área da praia e a pavimentada, e que poderá ser utilizado como banco. Haverá ainda sanitários, módulo de apoio para salva-vidas e paraciclo para pessoas com deficiência.

O paisagismo da área do Farol de Itapuã, conhecido pelo vasto coqueiral e por vegetações como a restinga, será aproveitado pelo projeto. Infraestrutura completa de esgotamento sanitário e iluminação, dentre outros itens, também fazem parte das obras. "Estamos recuperando uma área que estava totalmente degradada. Será mais uma etapa importante da requalificação da orla que se soma a outras que já devolvemos à cidade. Mais um presente para Salvador no seu aniversário", disse o prefeito ACM Neto, em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom/PMS).

Para o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Almir Melo, a obra deverá atrair muitos benefícios para a região, completando as intervenções feitas anteriormente em outro trecho da orla do bairro. "Esta é uma obra muito importante para moradores e frequentadores deste ponto turístico da cidade. É uma intervenção que contará com infraestrutura necessária para o público e que vai deixar este local ainda mais bonito. Após a conclusão dela, queremos logo dar início ao outro lado do farol", afirmou.

De acordo com a diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e comerciante local Renata Proserpio, toda a população de Itapuã ansiava por esta requalificação. "Moro aqui há 15 anos e, durante todo esse período, esperamos a realização dessa obra. Aqui é um local mágico, mas que estava bastante degradado. Todos aqui, moradores e comerciantes, estamos muito felizes com essa ação da Prefeitura, que vai contribuir bastante para o turismo e o comércio da cidade”, concluiu.