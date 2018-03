Obras Sociais Irmã Dulce abrem inscrições para Curso de Extensão

São 152 vagas, sendo 65 para enfermeiros e 87 para técnicos; prazo vai até dia 27 de março

A 21ª edição do Curso de Extensão para Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem das Obras Sociais Irmã Dulce estão abertas. São 152 vagas, sendo 65 para enfermeiros e 87 para técnicos. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de março, exclusivamente pelo site da www.consultec.com.br. Os candidatos podem consultar o edital pelo mesmo endereço.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para enfermeiros e de R$ 70 para técnicos em enfermagem. Já a mensalidade do curso é de R$ 350 para enfermeiros e de R$ 175 para técnicos. Os três primeiros colocados no ranking para cada categoria profissional contarão com um desconto de 20% nas mensalidades.

O Curso de Extensão para Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, oferecido pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Enfermagem (Cepen) das Obras Sociais Irmã Dulce, tem duração de 6 meses e carga horária de 30 horas semanais, divididas em aulas práticas e teóricas.

Áreas

Os candidatos podem optar por áreas como Clínica Médica Cirúrgica; Centro de Terapia Intensiva; Oncologia; Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado.