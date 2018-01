Odebrecht lança nova política de gestão de riscos

A iniciativa está em linha com as transformações anunciadas pelo grupo no ano passado

O Conselho de Administração da Odebrecht S.A. aprovou uma nova política sobre Gestão de Riscos para fortalecer os processos de tomada de decisão e dar tratamento adequado a eventos que possam afetar sua atuação no mercado e na realização de seus objetivos estratégicos. O documento, de 15 páginas, é uma diretriz para a holding e uma orientação para as sete empresas controladas direta ou indiretamente, que deverão buscar aprovação de política similar junto a seus conselhos de administração.

A iniciativa está em linha com as transformações anunciadas pelo grupo no aperfeiçoamento do modelo de Governança e no fortalecimento do papel da holding de arquiteta estratégica de negócios e investimentos. Ela reforça ainda o compromisso de atuação ética, íntegra e transparente. Com essas orientações, a holding completa quatro novas políticas já aprovadas dentro do novo modelo de gestão do Grupo Odebrecht – além de Gestão de Riscos, Governança, Conformidade e Pessoas.

A Política sobre Gestão de Riscos traz conceitos e orienta os integrantes sobre a necessidade de avaliar o ambiente de atuação, aprimorar o processo de decisão e fortalecer os controles internos para reduzir os riscos a níveis aceitáveis.

“Em alinhamento com as concepções e demais conceitos da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO)”, diz a política, “a ânsia exclusiva por resultados a curto prazo tende a colocar em risco a base do Negócio, que é servir ao cliente, com ética, integridade e transparência. Para serem fortes, as empresas devem fazer uma clara opção pelo futuro, abrindo mão de resultados imediatos. Os riscos que corremos devem ser os relacionados aos nossos Negócios, e devemos conhecê-los e mitigá-los para obtermos maiores e melhores resultados.”

A Política sobre Gestão de Riscos da Odebrecht também recomenda: “O processo de gestão de riscos visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis da Odebrecht S.A., tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais ela está exposta, de forma a aumentar a probabilidade de alcance dos seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis.”

O processo de gestão de riscos estará alinhado com a visão de longo prazo da Odebrecht. Os limites e a exposição máxima aceitável de riscos serão definidos ainda no primeiro semestre deste ano. E até o final de 2018 todos os riscos estarão identificados e mapeados.