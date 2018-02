Olha a onda! Tchakabum lança clipe de Tesouro de Pirata após 18 anos

Assista ao clipe que foi gravado em Salvador e contou com a participação da FitDance

Como esquecer a famosa música da onda de Tchakabum? Pois, no clima do Verão e do Carnaval, o hit Tesouro de Pirata -lançado há 18 anos - ganhou um clipe. Divulgado na sexta-feira (2), o vídeo dirigido por Dario Vetere e produzido pela California Media House está com 85 mil visualizações no YouTube. Assista após a publicidade.

O clipe foi gravado em Salvador e contou com a participação da FitDance. “Foi um sonho de regravar e fazer um clipe, estamos muito felizes! Essa música marcou a vida de muitas pessoas, quem nunca dançou a coreografia desse hit?! A música já existe há muitos anos, mas a cada ano que passa ela fica mais forte”, conta Marcelo.

(Foto: Divulgação)

Para esse lançamento, Tesouro de Pirata ganhou uma nova produção musical, mas não perdeu a essência.

“Essa nova versão desse grande sucesso do Tchakabum está mais dançante e muito atual. Ela é a fusão de alguns ritmos, a gente chama de reggaetontchaka”, descreve Mon.

Comemoração

Nesse ano, Tchakabum completa 20 anos de carreira. Para iniciar as comemorações, em janeiro eles lançaram o clipe da canção inédita “Lentamente” e já planejam outros lançamentos e novidades. “Temos muitas novidades para esse ano e estamos muito ansiosos para contar tudo para vocês. Vamos divulgar tudo nas nossas redes sociais! Mas posso adiantar, que vem muita coisa nova!”, descreve Mon.