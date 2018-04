Jogo foi o primeiro da final do Baiano

O primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano protagonizou belas imagens na Fonte Nova, domingo (1º). O colorido deu o tom desde a recepção da torcida tricolor ao time na Ladeira da Fonte das Pedras até os lances no gramado e na arquibancada. Separamos a seguir alguns dos melhores cliques dos fotógrafos Arisson Marinho e Mauro Akin Nassor, do CORREIO.

Cabia mais alguém nessa ladeira? (Arisson Marinho/CORREIO) Fumaça deu um colorido diferente na recepção ao time do Bahia (Bruno Queiroz/CORREIO) Melhor nem imaginar onde o pé de Fillipe Soutto acertou Elton (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Opa! E essa mão aí, Belusso? (Arisson Marinho/CORREIO) O pênalti cobrado por Vinícius por outro ângulo (Mauro Akin Nassor/CORREIO) A alegria da tricolíder (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Saiu bem na foto, viu Douglas? (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Balé, capoeira ou futebol? Haja perna na disputa entre Nickson e Léo (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Ficar na barreira é sempre tenso (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Tapete pesado, hein Edigar? (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Zé Rafael chegou, Neilton passou (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Lucas foi pra lá... (Mauro Akin Nassor/CORREIO) ... Lucas foi pra cá (Mauro Akin Nassor/CORREIO) Ba-Vi é assim: marcação em pé, marcação sentada (Arisson Marinho/CORREIO) Torcida do Bahia na palma da mão (Mauro Akin Nassor/CORREIO)