Olhares sertanejos sob a ótica de João Machado

Depois de expor na Galeria Nikkon, em São Paulo, a mostra O Sertão de João Machado chega ao Nordeste pela primeira vez

As cores vívidas, os hábitos simples, a força das expressões faciais e a luz intensa do sertão estão presentes nas 35 imagens que compõem a exposição O Sertão de João Machado. A mostra chega à Caixa Cultural Salvador nessa quarta(07) e segue aberta para visitação até o dia 13 de maio. A entrada é gratuita.

De acordo com o próprio Machado, as imagens foram obtidas ao longo das visitas que fazia a Bahia, mais especificamente a Xique-Xique, uma vez por ano, para rever a família. “Deixei a Bahia aos 19 anos e procurar trabalho em São Paulo. Comprei minha primeira câmara de um colega da construção civil. No sudeste, fotografava eventos, aqui, deixava que as memórias, a cultura e minhas raízes falassem mais forte”, conta, ressaltando que o autodidatismo o transformou num profissional e buscou os trabalhos publicados na Revista Íris como referência para o trabalho. “Com o passar dos anos percebi que tinha um acervo grande sobre o sertão, o sertanejo e sobre as memórias de meu pai que, durante mais de quatro décadas, foi romeiro em Bom Jesus da Lapa”, revela.

(Fotos: João Machado/Reprodução)

(Fotos: João Machado/Reprodução)

O mosquiteiro que protege a mulher na cama, o retrato de um homem na parede de um bar, o vestido de noiva na fachada de uma casa de pau a pique, a luz da cozinha que atravessa a janela do casebre e ilumina a noite escura estão entre as imagens pertencentes a esse território que é o sertão de João Machado. As imagens foram realizadas nas cidades de Xique-Xique e Bom Jesus da Lapa e estão impressas nos tamanhos 0,60 x 0,90 cm e 0,30 x 0,45 cm.

Em 2002, encorajado pelas experiências de fé vividas na infância e pelas histórias contadas pelo pai (falecido em 2004), João partiu para Bom Jesus da Lapa (BA) e, desde então, registra, anualmente, os romeiros em Bom Jesus da Lapa, entre outras manifestações de fé. “Antes de falecer, meu pai sabia que eu estava percorrendo os mesmos caminhos e isso me traz uma intensa emoção”, revela.

As fotos expostas na Caixa Cultural mesclam imagens da exposição Sertão, feita para a Nikkon, em 2015, e que foi um divisor de águas na carreira do fotógrafo, e outras selecionadas especialmente para o edital da Caixa. Essa é a primeira vez que a exposição é realizada no Nordeste, com um toque especial de trazer de volta o trabalho onde foi feito. “O Sertão é minha pátria, minha origem! É uma grande satisfação mostrar um pouco do chão em que vivi na minha infância e saber que, ainda hoje, não me desprendo dessa realidade”, completa João Machado.

Para esse ano, o fotógrafo vem estudando a possibilidade de uma curadoria e uma mostra fotográfica na França, além da publicação de um livro.

SERVIÇO

Exposição “O Sertão de João Machado”

Abertura: 06 de março

Visitação: 07 de março a 13 de maio de 2018 (de terça a domingo).

Horário: 09h às 18h

Local: CAIXA Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro, Salvador-BA

Telefone: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: livre

Entrada franca