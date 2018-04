Olímpia: um verdadeiro paraíso

Cidade paulista abriga o Thermas dos Laranjais, segundo maior parque aquático da América Latina e o quarto mais visitado do mundo

A cidade de Olímpia, a pouco mais de 400km da capital paulista é considerada um importante ponto turístico do estado, isso porque a Estância Turística de Olímpia abriga o Thermas dos Laranjais - um imponente parque aquático que foi fundado em 1987 e continua atraindo muitos turistas para a região.

Considerado o segundo maior parque aquático da América Latina e o quarto mais visitado do mundo, o Thermas dos Laranjais conta com mais de 50 atrações exclusivas para seus visitantes. São mais de 300 mil m2 com piscinas, tobogãs, praias artificiais e rios de corredeiras - tudo abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani.

O complexo do parque conta com atrações, bares, restaurantes e lanchonetes. Quem busca hospedar-se na cidade para curtir o parque não fica sem opção: são vários os hotéis, pousadas e resorts cadastrados na Associação de Turismo de Olímpia (SP). Um hotel que chama a atenção na região é o Thermas de Olimpia Resort, que conta com acesso privativo ao parque.

Também conhecido como Tuti Resort, o hotel conta com 488 apartamentos, restaurantes, chopperias, academia e espaço de recreação para crianças. Apesar do acesso exclusivo ao parque, o resort também conta com seu complexo de piscinas, ofurôs, saunas e quiosques bar. Para aproveitar cada momento no lugar, o Thermas de Olimpia oferece atividades de entretenimento e lazer para crianças e adultos.