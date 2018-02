Onda de frio na França já deixou dois mortos

Em determinadas regiões, temperatura chega a -10 graus

A onda de frio siberiano que atinge hoje (26) a França mantém as autoridades em alerta depois que as baixas temperaturas já deixaram dois mortos. A informação é da Agência EFE.

O corpo de um homem de 35 anos foi achado ontem em Valence, no sudeste do país, após uma noite em que os marcadores de temperatura apontaram -3 graus nessa cidade.

Outro homem de 62 anos foi achado morto na sexta-feira (23) na cabana onde vivia em uma floresta de Yvelines, ao oeste de Paris, também como consequência do frio, acentuado agora pelo vento que chega do nordeste e que deve baixar as temperaturas até -10 graus.

Devido a esta onda de frio, batizada de Moscou-Paris, o serviço de previsões meteorológicas Météo France manteve hoje três departamentos do sudeste do país em alerta laranja (nível três de quatro).

Já na semana passada, a Météo France afirmou que apesar de essas temperaturas serem normais no meio do inverno, trata-se de um fenômeno "relativamente excepcional" para esta época do ano.

No marco do chamado plano Grande Frio, foram abertas mais de 3,1 mil vagas de abrigo temporário para as pessoas sem teto, das quais 500 estão em Paris.

Em apoio a essas pessoas, cerca de 50 políticos da região de Île-de-France anunciaram que passarão a noite de quarta-feira (28) na rua para denunciar esta "situação desumana". Em Paris, quase 3 mil pessoas dormem na rua, segundo a Câmara Municipal.

A última onda de frio similar aconteceu na França em 2005, entre final de fevereiro e no começo de março, um momento em que chegaram a alcançar -15 graus em locais como Romorantin, no centro do país.