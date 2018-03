Onde encomendar ou achar prontas comidas para a Semana Santa

Tem comida baiana, bacalhau, peixes, petiscos e sobremesas por a partir de R$ 40 o quilo

Semana Santa chegando e um dos almoços mais aguardados do ano vem aí. Para quem não está com disposição de mexer vatapá ou não tem nem ideia de como se dessalga um bacalhau, aqui vai uma lista certeira com restaurantes e também com contatos de quem faz encomendas deliciosas. Bom apetite!

Pra comer em casa

O vatapá da Dra. Caruru: consistência e sabor impressionantes (Fotos: Divulgação)

Dra. Caruru

Potes congelados de comida baiana com 500g cada. Vatapá, caruru e feijão fradinho custam R$ 30. Xinxim de galinha sai a R$ 35, moqueca de peixe por R$ 45 e de camarão é R$ 60.

A comida da Dra. Caruru vem nos potinhos

Ela trabalha com pronta- entrega o ano inteiro, mas é bom encomendar porque nessa época do ano acaba logo. Tels.: 71 3017-3676 e 99974-2606. Insta: @dra.caruru.

Perini

No menu tem: moqueca de robalo ou pescada amarela, bobó de camarão, polvo ao vinagrete, bacalhau ao molho verde, frigideiras de atum, bacalhau ou brócolis com camarão, caruru, vatapá e mariscada. Valor: R$ 89,90 o quilo. É necessário encomendar com 48 horas de antecedência. A retirada pode ser feita nas lojas da Barra, Graça, Pituba e Av. Vasco da Gama.

O restaurante Dona Mariquita vai fazer comida baianas por encomenda na semana santa: R$ 25 meio quilo e R$ 40 um quilo (André Fofano/Divulgação)

Dona Mariquita

O restaurante do Rio Vermelho vai vender porções congeladas de 1 quilo ou 500 gramas. Tem farofa (R$ 18), vatapá, caruru, efó ou feijão fradinho (R$ 25), frigideira (preços para potes de 500 g). Os potes de um quilo saem por a partir de R$ 40. Refogados que podem ser usados como recheios: siri, aratu ou palmito de jaca (R$ 80), bacalhau (R$ 120). Tel.: 71 3334-6988 e 71 3334-6947. No insta: @donamariquita.

G Barbosa

As lojas do Iguatemi, Costa Azul e Lauro de Freitas têm bolinhos de bacalhau tamanho coquetel (R$ 40 o quilo). A colomba pascal custa R$ 20 o quilo.

O Bacalhau prestigioso ao forno guarnecido com minibatatas aromáticas de Gleiciane Ramos

Gleiciane Ramos

Salmão com creme de queijo ou com crosta de ciabatta, gengibre e especiarias (peça com cerca de 2 quilos por R$ 200); Bacalhau prestigioso ao forno guarnecido com minibatatas aromáticas (R$ 170 o quilo); Arroz com nozes de Páscoa (R$ 65 o quilo); Vatapá de pão caseiro com camarão defumado (R$ 140 a porção de 1,5 quilo). De entrada, tem camarão na tapioca com cream cheese (30 unidades por R$ 87).

Encomendas até quarta-feira ou quinta-feira, a depender do prato. Taxa de entrega de R$ 30 no perímetro urbano. Tels.: 71 98648-3612 e 71 99127-1554. Insta: @gleicianeramos.

Bacalhau à Gomes de Sá é uma das delícias que poderá ser encomendada na Casa de noca, na Pituba (Foto: Divulgação)

Casa de Noca

O Bacalhau à Gomes é a aposta da Casa de Noca Pituba. O prato, preparado com batatas, ovos cozidos e muito azeite de oliva, vai custar R$120/kg, sendo que um quilo serve entre quatro a cinco pessoas. Além disso, ela também fará Vatapá, que pode acompanhar os acarajés e abarás congelados vendidos na mercearia de iguarias patrimoniais da loja

As encomendas devem ser retiradas até a quinta-feira, pois a casa fechará na Sexta, reabrindo normalmente no sábado e domingo com seu Café da Manhã Regional e Almoço Executivo. Tel.: 71 3344-2336. No insta: @casadenocapituba.

Mignon place

Bacalhau com alho-poró ou Bacalhau à portuguesa têm o quilo por R$ 200, sendo que o pedido mínimo é de dois quilos e requer antecedência mínima de 24 horas. Pode entregar em domicílio, com taxa extra. Pedidos só por email: mignonplace@mignoneventos.com. Insta: @mignonbuffet.

Coisas da Bahia

Kits com comida baiana. O para cinco pessoas com caruru, vatapá de pão, arroz, feijão fradinho e moqueca (que pode ser de cação, corvina, guaricema ou robalo) custa R$ 300. Tels.: 71 98754-2590 e 99342-9933, esse último só Whatsapp.

Os bolinhos de bacalhau da Noruega são delícias do chef Murilo Brocchini que estarão disponíveis na Padoca Lulu, na Federação

Padoca da Lulu e Murilo Brocchini

A parceria do chef com a padoca terá kits para preparar em casa. Bolinhos de bacalhau da Noruega (20 unidades - R$ 70); camarões na tapioca (40 unidades mais 250g de molho agridoce picante - R$ 120); Camarões ao Mediterrâneo (dois pacotes de 500g cada com camarões temperados com manjericão, raspas de limão siciliano, pimentas-do- reino e doce, lâminas de alho e azeite de oliva extravirgem (R$ 100); folhados em pacotes de seis unidades nos sabores espinafre com ricota e passas brancas, brandade de bacalhau ou cupuaçu e maçã verde (R$ 30).

A Padoca da Lulu vai ter folhados em pacotes de seis unidades nos sabores espinafre com ricota e passas brancas, brandade de bacalhau ou cupuaçu e maçã verde

Também vatapá de fruta pão (sem glúten/lactose) por R$ 45 o quilo. Tem também Colomba pascal com recheio de nozes, chocolate com calda de vinho branco, especiarias e amêndoas laminadas (300g por R$ 30). Encomendas até terça-feira. Tels.: 71 98527-8200 ou 3565-9943. Entregas a partir de quinta na Padoca da Lulu (R. Prof. Aristídes Novis, 13, Federação).

Siriguejo Delivery

Comida em baldes. O kit com um quilo de vatapá, um quilo de caruru, um quilo de moqueca de peixe nobre, um quilo de feijão fradinho, um balde de arroz branco, uma porção de farofa e molho de pimenta verde sai a R$ 199,90. Tels.: 71 3345-1006 e 99610-0082. Insta: @siriguejo_delivery.

Para comer lá

O ravióli verde com mussarela de búfala do Pasta em Casa fará parte da ilha de massas da Sexta-feira da Paixão (Foto: Reprodução/Instagram)

Pasta em Casa

Na Sexta-Feira da Paixão, a ilha de massas vai ter lasanha de bacalhau, ravioloni de camarão ao molho bisque e legumes, ravióli verde com mussarela de búfala; no domingo de massas vai ter lasanha de frango com nozes, nhoque verde ao molho de gorgonzola, ravióli verde com búfala. Dá para repetir à vontade e custa R$ 54,90 por pessoa.

A ilha do Pasta em Casa vem com três opções de massas e pode ser repetida à vontade por R$ 54,90 por pessoa

O restaurante também vai vender, por encomendas e para viagem, lasanha de bacalhau (R$ 89), funghi (R$ 68,40) e vegetariana (massa de espinafre, legumes grelhados e queijos - R$ 61). Fica na Rua Professora Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho. Insta: @pastaemcasa.

O Bacalhau ao forno (250g - R$ 119,90) é um dos pratos do menu do Al Mare para a Semana Santa

Al Mare

O restaurante vai oferecer, para almoço e jantar, pratos como Bacalhau ao forno (250g - R$ 119,90), Badejo com Raviolini Nero de Siri (R$ 99,90 - 200g de peixe), Robalo com Gnocchi de Banana da Terra (200g de peixe - R$ 95,90). Fica na área gourmet do Salvador Shopping. Insta: @almaresalvador.

O bacalhau do Barbacoa (Foto: Renato Ferre/Divulgação)

Barbacoa

Na sexta-feira, haverá a Sexta do Peixe, com um buffet exclusivo de pescados, como badejo, camarão, polvo, lula, siri catado e mexilhões, além da comida baiana. O menu custa R$ 96,90 por pessoa e dá direito ao bufê livre de saladas (mais de 30 opções), sobremesas e batidinhas. Fica na Av. Tancredo Neves, 909, Caminho das Árvores. Tel.: 71 3342-4666.

O ravióli de bacalhau cremoso alla putanesca do La Pasta Gialla (Foto: Divulgação)

La Pasta Gialla

Destaque para o Ravióli de bacalhau cremoso alla putanesca (R$ 65 no almoço ou jantar, o prato individual). Na rotisserie, a massa recheada é vendida para fazer em casa por R$ 61 (500g) e serve até duas pessoas.

O molho pode ser encomendado por R$ 54 (1 quilo). A loja e o restaurante ficam na Rua São Paulo, 488, na Pituba. Tel.: 71 3011-6599. Insta: @lapastagiallassa.

Bianca Monteiro Confeitaria

A confeitaria, que fica no Caminho das Árvores, terá bufê de comida baiana de sexta a domingo, com sobremesa inclusa, a R$ 50 por pessoa. Tel.: 71 98700-5923. No Insta: @biancamonteiroconfeitaria.

O kit de trufas da Sorveteria da Barra é uma boa opção para sobremesa na Páscoa (Foto: Divulgação)

Sorveteria da Barra

Na semana santa haverá menu especial, com sabores que combinam com o ovo de Páscoa: Chocolate Trufado, Chocomalte, Africano, Chocolate Branco, Gianduia, Chocolate Belga, Doce de Leite com Brownie, Chocolate sem Lactose, Chocolate Toffe, Ninho Trufado, Trufas recheadas com Morango, Trufas recheadas com Fior Di Latte, Trufas recheadas com Maracujá e Chocolate 60%.

Fica no Residencial Expresso 2222, 683, na Avenida Oceânica, Barra. O sorvete de uma bola sai por R$ 9. O kit com seis trufas sai por R$ 10, nos sabores Fior Di Latte ou Maracujá. Dá para encomendar quantidades maiores com entrega. Tel.: 71 2132-5999.