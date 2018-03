Onde estão as Jóias do Infinito que Thanos tanto quer em Guerra Infinita?

Terceiro filme de Os Vingadores estreia no Brasil em 26 de abril, enquanto Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2019

Bastou a liberação do primeiro trailer completo de Os Vingadores: Guerra Infinita, que estreia dia 26 de abril no Brasil, para os fãs começaram a indagar onde estariam as jóias do infinito que o vilão Thanos tanto persegue. Na manopla que ele usa – e que vemos claramente no trailer – Thanos possui a gema roxa, que é a do poder, e adquiriu a azul, que está relacionada com o espaço.

O perfil muito bacana @pictoline do Instagram fez um infográfico para mostrar onde estão as Jóias do Infinito. Confira aí:

Pelo que se sabe, única gema cujo paradeiro é desconhecido é a da alma (laranja), capaz de manipular o espírito dos vivos e dos mortos. Especulações dão conta de que estaria com Heindell, o deus que cuida do portal de Asgard. Até porque ele declarou, em Thor: Mundo Sombrio (Alan Taylo/2013), que a ele pode ver tudo, incluindo almas.

No quadrinhos, o guardião da Jóia da Alma é Adam Warlock, citado em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Mas será que a história das HQs será seguida no cinema? Outra teoria diz que o Homem de Ferro ou detém a gema ou sabe seu paradeiro. Façam suas apostas!