Ônibus cai de penhasco nas Filipinas e faz pelo menos 39 vítimas

São 19 mortos e 20 feridos nas Filipinas; tragédia aconteceu a 250 km de Manila, capital do país

Um acidente de ônibus deixou pelo menos 39 feridos na madrugada de quarta-feira (21), no centro das Filipinas. De acordo com informações do G1, 19 pessoas morreram e 20 foram hospitalizadas por conta da queda do ônibus em um barranco na cidade de Sablayan, a cerca de 250 km de Manila, capital do país.

Conforme o G1, o veículo caiu de um penhasco perto da praia após o motorista perder o controle da direção. Os corpos dos 19 mortos serão entregues para suas famílias, enquanto os 21 feridos estão "estáveis" e no momento não correm risco de morrer, afirmou o superintendente.

As autoridades abriram uma investigação para determinar se foi um erro humano ou falha técnica do ônibus.

Em dezembro do ano passado, um trágico acidente de ônibus ocorreu na mesma província, onde duas pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas.