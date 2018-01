Ônibus param de circular na Mata Escura e no São Gonçalo do Retiro

Sindicato alega falta de segurança; SSP confirma reforço de policiamento

Os ônibus do transporte coletivo de Salvador não estão circulando na Mata Escura e em São Gonçalo do Retiro, nesta terça-feira (30). Segundo a assessoria do Sindicato dos Rodoviários, ainda pela manhã os motoristas e cobradores decidiram parar de rodar nos bairros, quando chegaram no local e viram que o comércio estava fechado. Apesar disso, somente na Mata Escura a situação permaneceu até a tarde. A maior parte do comércio no São Gonçalo do Retiro funcionava normalmente.

As empresas, os motoristas e o sindicato preferiram evitar circular na região por falta de segurança, com receio de os ônibus serem apedrejados ou incendiados. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou a informação de que os veículos pararam de pegar passageiros nos dois bairros e informou que houve reforço no policiamento nos locais (saiba mais abaixo).

Diretor do sindicato, Pedro Celestino informou que a decisão ocorreu após um tiroteio que terminou com a morte de um suspeito. “Em São Gonçalo desde ontem (segunda) a situação está crítica, por causa da troca de tiros entre polícia e bandidos; um bandido veio a óbito. Por volta de 7h30, houve suspensão temporária no terminal (final de linha) do São Gonçalo e às 8h os ônibus pararam de entrar na Mata Escura. Até agora eles não estão circulando no bairro”, disse ao CORREIO. O sindicato da categoria vai se reunir na manhã desta quarta-feira (31) para decidir sobre o retorno do transporte.

Apesar do reforço informado pela SSP, Celestino afirma que falta policiamento. “Pela manhã adentramos na Mata Escura, havia um efetivo policial, mas agora fui ao final de linha e não tem nenhuma viatura circulando nos bairros e o comércio continua fechado. Por causa da sensação de insegurança, os ônibus não estão entrando”, comentou.

Um vídeo gravado pela equipe do CORREIO, por volta de 16h, mostra o comércio fechado na Mata Escura. Assista.



Celestino explica que os ônibus foram desviados do final de linha da Mata Escura para a localidade do Arvoredo e entrada do Jardim Santo Inácio.

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, conta que todo o comércio está fechado desde mais cedo. "Parece que uma facção invadiu aqui e aí os comerciantes resolveram fechar. Eu estou morrendo de medo de sair de casa desde de manhã, mas preciso ir trabalhar", comentou.

Alguns moradores do bairro ainda não sabem o que está acontecendo. Outra moradora, que também não quis se identificar, disse que quando saiu para trabalhar parte das lojas já estava fechada. "Eu ainda estou tentando entender. Tomei um susto quando cheguei e vi tudo fechado".

Uma jovem, que também não se identificou, disse que os estabelecimentos começaram a fechar depois da morte de dois adolescentes. "Um áudio começou a circular no WhatsApp mandando todo mundo fechar os comércios. A rua tá muito deserta e eu fiquei com medo ir pra dentro da Mata Escura. Por isso, estou esperando ônibus aqui na [Avenida] Cardeal [Brandão Vilela]".

No bairro de São Gonçalo, o morador Antonio José, 56, precisou pegar uma carona com um amigo para chegar no trabalho. "Eu não sei por onde anda os ônibus daqui, mas, graças a Deus não vi nada de anormal acontecer esses dias", falou.

Confrontos

De acordo com a SSP, no último domingo (28) um adolescente de 15 anos, que tinha sido apreendido na sexta (26) com drogas, e que seria integrante de uma quadrilha que atua na região, foi atingido numa troca de tiros com a polícia. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o adolescente e comparsas que fugiram foram apreendidos uma espingarda calibre 12, munições, pinos com cocaína, 96 pedras de crack, um carregador para pistola calibre ponto 40, entre outros materiais.

Por meio de nota, a SSP afirmou que as providências para garantir a circulação dos ônibus na Mata Escura e região já foram adotadas.

"O policiamento permanece reforçado pela Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), Rondesp Central, 48ª e 23ª Companhias Independentes de Polícia Militar (Sussuarana e Doron), garantindo a segurança dos rodoviários, moradores e comerciantes da região. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da 11ª Delegacia (Tancredo Neves) também atuam na área, com diligências na busca pelos autores dos áudios que circularam, amedrontando a população".

A secretária também confirmou outra morte de um homem não identificado no Retiro, na manhã de terça (30). A autoria e motivação do assassinato ainda é desconhecida.