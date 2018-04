Ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas

Desde sábado (7) coletivos estavam sem circular até o final de linha dos bairros

Depois de três dias com o serviço de transporte interrompido, os ônibus voltaram a circular nos bairros do Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas na manhã desta terça-feira (10). De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia o serviço - que atende os 55 mil moradores da região - só foi retomado pois a segurança da região está com policiamento reforçado.

Dois ônibus foram incendiados no Vale das Pedrinhas e outro em Amaralina no final da tarde de sábado (7) e os rodoviários pararam de circular na região. Desde então os moradores precisaram andar por quase 2 quilômetros para pegar os ônibus que tiveram os finais de linha deslocados para fora dos bairros.

Os veículos foram queimados no Complexo do Nordeste de Amaralina após a morte de Ítalo Alves de Jesus Pereira, 21 anos, conhecido como Rato, na sexta-feira (6) durante confronto com policiais militares na Chapada do Rio Vermelho. Desde então, o Sindicato dos Rodoviários decidiu suspender o transporte público nas áreas por motivos de segurança.

Ônibus em chamas no Vale das Pedrinhas (Foto: Leitor CORREIO)

No sábado (7), moradores contaram que um grupo de homens armados chegou a pé no final de linha do Vale das Pedrinhas, por volta das 18h, e colocou fogo em dois coletivos. Houve correria e empurra-empurra. Uma barraca de frutas que estava entre a calçada e um dos ônibus também foi atingida pelas chamas. O que sobrou das frutas ficou espalhadas pelo chão.

Ônibus deixaram de circular no Vale das Pedrinhas após ataque (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

As chamas altas atingiram parte dos fios dos postes que estavam próximos, mas a energia não precisou ser interrompida. O fogo alcançou também as fachadas de algumas lojas, derreteu parte da proteção contra o sol de alguns estabelecimentos, e a temperatura alta quebrou o vidro das janelas de algumas casas. Assustados, os comerciantes liberaram os funcionários e baixaram as portas.

Depois dos ataques, os ônibus não circularam mais na região.

Na madrugada desta segunda, um morador da região, Demilson Maciel Menezes, 48 anos, foi morto com vários tiros no rosto - mesmo após o policiamento ter sido reforçado no local desde sábado (7). A polícia não sabe se há relação entre os crimes.