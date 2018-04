Operação detém mais de 150 suspeitos em operação contra milícia no RJ

Quatro pessoas morreram

Uma operação de combate à milícia deteve 153 suspeitos e apreendeu sete menores suspeitos de integrar ou de ter envolvimento com criminosos que atuam no Rio de Janeiro. Os suspeitos estavam numa festa em um sítio em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, na madrugada deste sábado (07). Além dos presos, quatro suspeitos foram mortos no confronto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro após a chegada da polícia, os criminosos usaram até granadas contra os militares. Dos detidos - que foram levados para prestar depoimento nas delegacias - a polícia havia confirmado que 80 suspeitos tinham sido presos.

A ação foi coordenada por policiais das Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), 27ª DP (Vicente de Carvalho) e 35ª DP (Campo Grande).

Cerca de 30 fuzis e 20 pistolas foram apreendidos ma operação que tem uma investigação que durou dois anos. Apontado como líder da milícia, Wellington da Silva Braga, o Ecko, apontado como o chefe da maior milícia do estado, fugiu.