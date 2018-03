Operários caem de andaime durante obra na Rua Carlos Gomes

Um deles ficou pendurado e teve de ser resgatado pelos bombeiros

Foto: Leitor CORREIO

Dois operários sofreram um acidente enquanto trabalhavam na fachada de um prédio na Rua Carlos Gomes, Centro de Salvador. De acordo com Marco Guerreiro, que se identificou como responsável pela construção, o acidente foi causado pelo rompimento de um cabo que segurava o andaime.

Ainda conforme Guerreiro, os trabalhadores estavam no quarto andar do prédio quando o cabo de sustentação partiu. Ele diz que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) "salvou" os rapazes. "Foi o equipamento de segurança que segurou eles [operários]. Mas não aconteceu nada com os funcionários. Eles só foram fazer a revisão [médica]", disse ao CORREIO.

Felipe, um dos funcionários, teve um arranhão no pescoço. Já o outro operário, que não foi identificado, teve uma luxação no braço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os dois operários foram atendidos pelo Samu com ferimentos leves. Eles foram levados para a UPA Barris, onde eram atendidos até as 17h20 desta terça-feira (6).

Diferente da versão apresentada pelo responsável pela obra, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que o acidente já era "anunciado" e que os funcionários da construção não trabalham com equipamentos de segurança. "Os andaimes foram feitos com materiais antigos e todo mundo que passa pela obra sabe que os trabalhadores não têm condição de trabalho. Demorou pra acontecer", comentou. Ainda segundo ele, é comum pisos e outros materiais da obra caírem sobre carros que passam pela via ao lado.

Foto: Leitor CORREIO

Funcionária de um restaurante que fica próximo ao prédio, Margaret Bandeira diz que um dos operários ficou pelo menos 30 minutos pendurado no cabo. Ela diz que uma multidão de curiosos se aglomerou na frente do prédio logo após o acidente. "Um caiu com o andaime e outro ficou preso, mas os bombeiros conseguiram pegar", contou ela.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), por conta do acidente, a Rua Horácio César foi interditada para tráfego de veículos. O trânsito seguia intenso na região até as 17h40.