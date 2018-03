Oportunidade: 25 mil bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação na Bahia

Auxílio de bolsa facilita o ingresso em diversos cursos

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Censo da Educação Superior, a procura por um curso de graduação tem aumentado, atingindo a marca de quase 3 milhões de alunos matriculados. A pós-graduação segue o mesmo ritmo já que os profissionais percebem a importância de investir constantemente em qualificação.

Quem está fora do mercado, quer dar continuidade na área de formação ou tentar uma nova carreira pode contar com iniciativas de apoio para retomar os estudos, atualizar o currículo e conquistar melhores oportunidades. O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, está ofertando somente na Bahia mais de 25mil bolsas de estudo - entre graduação e pós-graduação - para educação superior.

“Sem esse auxílio, eu não estaria estudando no momento. Conseguir uma bolsa pelo Educa Mais Brasil foi a chance para eu cursar em uma instituição conhecida e com ensino de qualidade”, avalia Ariane Santos, graduanda do 4º semestre de Administração, na Unifacs.

Muitos investem em cursos de especialização como meio de manter-se ou recolocar-se no mercado de trabalho.

Rafaele Santos encontrou na pós-graduação uma oportunidade de qualificação conciliando com a área que está trabalhando atualmente. “Procurei uma pós-graduação para qualificar e melhorar profissionalmente, afinal é necessário se especializar cada vez mais. Na graduação você aprende por vários ângulos mas só com uma especialização é possível entender especificamente sobre determinada área”, afirma.

A pós-graduanda se prepara para cursar MBA em Finanças Auditoria e Controladoria na Faculdade UNIME, com bolsa de estudo de 40%, que conseguiu através do programa Educa Mais Brasil. “Cursar uma pós-graduação sem uma bolsa de estudo, neste exato momento da minha vida, seria inviável. Eu teria que esperar o outro ano mas, como consegui esse benefício, não poderia perder a oportunidade. O Educa Mais Brasil facilita muito os estudos”, pontua.

Cursos de pós-graduação são boa opção

Investir em um curso de pós-graduação é uma boa escolha para voltar ao mercado de trabalho mais qualificado ou mesmo se manter atualizado em tempos de alta competitividade. No entanto, apesar de propício, o investimento nos estudos pode ser alto, o que torna a realização distante da realidade de muitos que não têm condição de pagar o valor integral das mensalidades.

Bolsa de estudo é alternativa

Quem deseja uma qualificação, mas não pode arcar com as mensalidades pode optar por uma bolsa de estudo. O Educa Mais Brasil possui parcerias com diversas faculdades, centros universitários e universidades do país. As bolsas podem chegar até a 70% de desconto. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site http://www.educamaisbrasil.com.br/correio. Há opções para cursos presenciais e a distância.