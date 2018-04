Oposição promete ir à Justiça para barrar eleição da FBF

Por Editoria de Esporte

A eleição para a presidência da Federação Bahiana de Futebol (FBF) está marcada para terça-feira (3), e o pleito tem causado intensa movimentação nos bastidores. O advogado Ademir Ismerim, que lidera a ala oposicionista, reclama da maneira que a eleição é conduzida: com o edital publicado na segunda-feira passada, porém divulgado no site oficial da FBF só na noite de quarta, e com prazo encerrando-se na quinta da Semana Santa. Ele não se inscreveu e pretende acionar a Justiça nesta segunda (2), na tentativa de barrar a eleição através de uma decisão em caráter liminar. A coluna tentou contato com a federação para saber quem são os candidatos inscritos, mas não conseguiu localizar o presidente Ednaldo Rodrigues, nem obter a informação via assessoria.

Estatuto exige 20% de apoio

A oposição critica o que considera um ato intencional do atual presidente de dificultar a participação da concorrência. O estatuto da FBF, no artigo 42, inciso 2º, determina que “o registro de chapa deverá ser, formal e simultaneamente, subscrito por, no mínimo, 20% do Colégio Eleitoral”. Ismerim alega não ter tido tempo hábil para isso.

Retirada das cadeiras da Fonte Nova

Durante a reunião para definir o esquema de segurança do Ba-Vi, na quarta-feira passada (28), o tenente-coronel PM Saulo, comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), afirmou que um dos motivos para que o Bahia pedisse em seu novo contrato com a Fonte Nova a retirada das cadeiras atrás de um dos gols é o mau comportamento da torcida organizada Bamor. “O Bahia reclama que vocês quebram as cadeiras e o clube tem que pagar pelo prejuízo”, disse o policial para o representante da torcida. Procurado pela coluna, o Bahia apresenta outra versão: “O motivo não foi a quebra das cadeiras. Foi a liberdade de os torcedores poderem torcer em pé”.

‘Isso aqui ainda não é a Europa’

Na mesma reunião, foi discutida a necessidade ou não de colocar uma patrulha da PM nos camarotes do Barradão, onde ficam os dirigentes durante o jogo. Segundo o representante do Bahia, houve no primeiro Ba-Vi do ano uma tentativa de invasão ao camarote da direção tricolor por um parente de um conselheiro do Vitória. O comandante do Bepe retrucou: “Se os representantes máximos dos clubes, que são os dirigentes, não conseguem ficar em paz, como a gente pode pedir isso dos jogadores e da torcida? Vamos dar exemplo”. O policial também pediu para que os times saíssem do campo em momentos distintos. Segundo ele, “porque isso aqui ainda não é a Europa”.

Fórum debate a mulher no esporte

Acontece nesta segunda-feira (2), a partir das 9h, o Fórum de Mulheres no Esporte, no Hotel Wish, no Campo Grande. O fórum reúne atletas e gestoras esportivas para debater projetos de fomento ao esporte entre as mulheres. É aberto ao público e gratuito. A programação inclui a judoca Rafaela Silva, campeã olímpica no Rio-2016, a paratleta campeã mundial de canoagem Nayara Falcão, a pugilista Adriana Araújo, entre outras.

Juazeirense fora do top 6

A Juazeirense terminou em 7º lugar na votação popular do canal EI Plus, que exibirá todos os jogos da Série C dos seis times mais votados. Os contemplados são: Botafogo-PB, Confiança, ABC, Santa Cruz, Náutico e Remo. Isso significa que os 12 jogos do Cancão contra essas equipes terão exibição na TV. E os seis contra Globo, Salgueiro e Atlético-AC, não.