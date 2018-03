Oprah Winfrey está no elenco de Uma Dobra no Tempo

Longa baseado em livro infantojuvenil é dirigido por Ava DuVernay, a mesma de A 13ª Emenda

O romance Uma Dobra no Tempo é um clássico de Madeleine L’Engle (1918-2007), muito lido nas escolas dos Estados Unidos. Agora, chega aos cinemas a adaptação homônima, sobre dois irmãos em busca do pai, que é um funcionário do governo que desapareceu após se envolver em um misterioso projeto.

Na missão, as crianças contarão com a ajuda de um amigo e de três mulheres numa jornada por diferentes lugares. Os irmãos são vividos por Storm Reid e Deric McCabe. No elenco estão ainda Oprah Winfrey e Reese Witherspoon. A direção é de Ava DuVernay, a mesma de A 13ª Emenda e Selma, documentário que venceu o Oscar da categoria em 2016. DuVernay é a primeira mulher negra a dirigir uma produção com orçamento superior a US$ 100 milhões.

Em entrevista à revista Time, DuVernay disse que queria escalar não apenas atrizes, mas líderes. Por isso, convidou Oprah Winfrey. Oprah, além de ser a mais popular apresentadora de TV nos EUA, é empresária de sucesso e porta-voz dos negros em seu país. Não bastasse isso, é ainda apontada como uma das possíveis candidatas à presidência na próxima eleição.

Mas, mesmo com tanta expectativa, DuVernay parece não ter agradado em sua primeira incursão no cinema de fantasia: em seu fim de semana de estreia nos EUA, arrecadou só US$ 33 milhões.

Para se ter uma ideia, Pantera Negra alcançou seis vezes mais no mesmo período. A produção dos Estúdios Disney parece ter entrado para a lista de fracassos da empresa, como Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada É Impossível e John Carter: Entre Dois Mundos.

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 2 (dub): 10h40 (M), 13h, 17h40, 20h (leg), 22h20 (leg) UCI Orient Shopping BarraSala 6 3D (leg): 11h30(M), 14h, 16h50, 19h10, 21h30 UCI Orient Shopping Paralela Sala 6 (dub): 11h30 (M), 13h50, 16h10, 18h30 Cinemark Salvador Shopping Sala 3: 16h50, 22h15 (exceto terça e quarta), 21h50 (somente terça e quarta) Cinépolis Bela Vista Sala 5: 15h50 (dub), 18h20 (dub) (somente sábado e domingo), 22h10 (leg)