Oprah Winfrey tem casa atingida por mar de lama após deslizamentos na Califórnia

Apresentadora publicou vídeo no Instagram mostrando o estrago causado em sua casa

Oprah Winfrey publicou vídeos no Instagram mostrando que sua casa também sofreu com os deslizamentos na Califórnia. Uma forte tempestade arrastou lama e escombros nesta quarta-feira (10) e deixou ao menos 17 mortos. A mansão da apresentadora em Montecito foi atingida.

No vídeo, Oprah aparece com as pernas imersas no mar de lama e mostrando a situação da região. “Ali costumava ficar uma cerca. Ali é a casa dos meus vizinhos, destruída”, comentou ela em vídeo.

“Obrigada a todos pelas orações e preocupação. Minha propriedade está bem. Mas com alguma lama e pequenos estragos em comparação com o que estão vivendo meus vizinhos”, escreveu Oprah na legenda.

Em uma postagem anterior, Oprah fez outro relato sobre a situação. “Que dia! Orando por nossa comunidade novamente. Acordei com esse ardente fogo e então desci para ver a a profundidade da lama no meu quintal. Helicópteros resgatando meus vizinhos, procurando pessoas desaparecidas. 13 vidas perdidas”.