Ordem no PP e PR é manter portas abertas com Neto e Rui

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Integrantes da base do governador Rui Costa (PT), deputados baianos do PP e PR ainda não decidiram qual caminho vão seguir na sucessão estadual. A prefeitos e lideranças do interior, dizem que a ordem é aguardar a definição do cenário, com a possível candidatura do prefeito ACM Neto (DEM) e a conjuntura nacional. Por um lado, os federais avaliam que não devem se indispor com nenhum dos dois lados, especialmente pelas emendas do governo Michel Temer usadas para fortalecer suas posições nos redutos eleitorais. Por outro, os estaduais seguem insatisfeitos com o governo, principalmente pelo calote com as emendas.

Colheita de facilidades

Nos bastidores, a estratégia dos deputados é vista como uma forma de pressionar o governo para conseguir recursos para suas bases. Além disso, se queixam da falta de atenção. “O governo quer nosso apoio, mas pisa quando tem oportunidade. Qualquer posicionamento agora é prematuro. A hora é de fazer análise”, afirmou à Satélite um deputado do PP.

Fato consumado

O aeroporto de Recife terminou o ano à frente do de Salvador no mercado aéreo do Nordeste, confirmando as projeções feitas por representantes de entidades ligadas ao trade turístico na Bahia, cujas estimativas apontavam desde o início de 2017 a liderança dos pernambucanos no setor. De acordo com o balanço consolidado da Infraero, que será divulgado hoje no site do órgão, Recife registrou movimentação de 7.774.369 passageiros entre janeiro e dezembro passados, ante 7.687.927 de Salvador. É a primeira vez, na história recente da aviação comercial, que a capital baiana perde o primeiro lugar na região.

Ponto de ultrapassagem

Com 5,92 milhões de passageiros transportados ano passado, o aeroporto de Fortaleza, terceiro lugar no mercado nordestino, pode encostar ou mesmo ultrapassar Salvador até o fim de 2018. O impulso vem do hub da Gol-Air France, conquistado pelos cearenses em disputa direta contra os baianos. Ontem, a companhia aérea anunciou 14 voos semanais de Fortaleza para Orlando e Miami, nos EUA, a partir de 4 de novembro, conectados a 13 outros destinos emissores, a maioria no Norte-Nordeste, incluindo Salvador.

Pista estreita

Foram abortadas as conversas do vereador Carlos Muniz (Podemos) sobre a eventual migração para o PDT. Com isso, Muniz vê perder força o sonho de virar deputado estadual. Na atual sigla, está em colisão com o deputado federal Bacelar, presidente do Podemos na Bahia. O retorno para a base do prefeito ACM Neto, última ficha, também não garante a Muniz vida fácil, já que a prioridade de apoio é para quem já está no time.

Made in Bahia

Investigador destacado da Operação Adsumus, que desmontou um esquema de corrupção em Santo Amaro, o promotor de Justiça João Paulo Schoucair é o novo auxiliar do vice-presidente da Procuradoria-Geral da República, Luciano Mariz Maia. Está escalado para os casos da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça.

"Tá virando briga de rua para ver quem publica primeiro a culhuda", Lúcio Vieira Lima, deputado federal do MDB, ao ironizar a publicação de notícias que chama de ‘fakes’ contra ele e seu irmão, Geddel Vieira Lima, por veículos da grande imprensa.

Pílula

Pelo contrário - O Planalto contrariou ontem os argumentos de que persegue politicamente o governador Rui Costa (PT). Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles ratificou a concessão de garantia da União em um financiamento do BNDES para o estado e autorizou o contrato de aditivo pedido por Rui ao Tesouro.