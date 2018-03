Oreo inova e lança biscoito sabor torta de limão

O produto estará disponível no tamanho de 90g, com valor sugerido de R$ 2,49

Fãs do Oreo, atenção! O biscoito está disponível em mais uma opção de sabor: Torta de Limão. DO produto chegou ao mercado neste mês de março em edição limitada para atender aos pedidos dos apaixonados pelo produto. A novidade combina o sabor do biscoito Oreo com recheio de torta de limão.

Foto: Divulgação

O lançamento segue uma tendência global da Mondelez International de inovação, trazendo novos sabores para o conhecido biscoito e seguindo a onda de outros lançamentos importantes como o Golden Oreo (2017) e os sorvetes (2018).

Todos os novos sabores inseridos no mercado são feitos de acordo com pesquisas que revelam as preferências do consumidor, de acordo com a gerente de marketing de Biscoitos para Mondelez Brasil, Vivien Giampani. “O lançamento do novo sabor Oreo Torta de Limão não é um mero acaso. Foram feitas diversas análises e testes para validação junto ao público até chegarmos à conclusão de que esse seria um sabor diferente que agradaria e supreenderia a todos. A expectativa é que o consumidor se delicie e se divirta com o produto”.

O produto estará disponível no tamanho tradicional de 90g, com valor sugerido de R$ 2,49.