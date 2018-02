Organizações sociais recebem doação do Festival de Verão

Representantes do Martagão Gesteira, Turma do Bem e Apae receberam o retorno financeiro das cortesias solidárias distribuídas durante o evento

A tarde desta segunda (26) foi de comemoração para as três organizações sociais contempladas pelas ações da Icontent, durante o Festival de Verão em 2017. Os representantes do Hospital Martagão Gesteira, Turma do Bem e Associação de Pais e Amigos do Excepcional(APAE) receberam os cheques com valores referentes ao trabalho realizado com as cortesias sociais durante os dias do evento.

Para o gerente executivo da IContent, Estácio Gonzaga, mais que contribuir com o trabalho realizado pelas instituições, a iniciativa da Rede Bahia pretende incentivar outras empresas de entretenimento a adotarem as cortesias sociais como uma forma de apoiar organizações com trabalhos relevantes para a sociedade.

“Em 2016, voltamos os nossos esforços apenas para o Martagão, ano passado conseguimos contemplar mais duas instituições e nossa expectativa é conseguir estabelecer parcerias como essa em outros eventos e não apenas nos festivais de música”, pontuou Gonzaga. Ele destacou, ainda, que o apoio da Rede Bahia não se limita apenas ao desembolso de valores, mas também abrange a divulgação das ações, especialmente junto ao público mais jovem.

Com 50 anos de atuação no cuidado de crianças e adultos com Síndrome de Down, a APAE participou da parceria com o Festival de Verão pela primeira vez. “Nesse início de ano, quando as instituições enfrentam dificuldades, esse suporte chega em excelente hora, aliado a isso, nos possibilita criar uma cultura de voluntariado e colaboração junto a um público jovem e muito atuante”, completou a superintendente executiva da APAE Salvador, Ângela Ventura.

Com uma postura parecida, o coordenador da Turma do Bem, Leonardo Costa, salientou que é possível fazer muito por jovens com problemas dentários e mulheres vítimas de violência doméstica com colaboração e voluntariado. “Resgatamos sorrisos com muito pouco e essa parceria só nos incentiva a continuar e a buscar outras possibilidades para que as cortesias se tornem uma ferramenta importante de cidadania”, destaca. Costa fez questão ainda de ressaltar o carinho com que a Rede abraçou a causa. “Geralmente, as instituições sociais ficam escanteadas e, ao longo do processo, fomos tratados com muito carinho e deferência e isso amplia a parceria que fazemos aqui”, finalizou.