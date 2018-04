Organizada do Inter é suspensa após agredir torcedores do Bahia

Confusão aconteceu no domingo (15), após a partida entre Inter e Bahia, no Beira Rio

A torcida Organizada Camisa 12, do Internacional, foi suspensa por 90 dias após agredir dois torcedores do Bahia após a partida entre os dois clubes, neste domingo (15), no estádio do Beira Rio, em Porte Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Uol, a confusão aconteceu no pátio do estádio após o apito final. Os dois torcedores do Bahia foram agredidos por membros da torcida Camisa 12, que foram identificados e responderão pelo crime.

Ainda de acordo com o portal, a punição partiu após registro no Juizado Especial Criminal (Jecrim) do estádio. Com a determinação, a Camisa 12 fica impedida de frequentar os estádios pelos próximos três meses. A decisão ainda cabe recurso.