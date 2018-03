Os dois lados do 7x1

Brasil e Alemanha voltam a se enfrentar hoje e, enquanto o brasileiro não para de pensar naquele 7x1, o alemão faz questão de dizer, calmamente, que aquilo não passou de uma exceção. São formas completamente diferentes de viver o resultado, ainda que já tenhamos a obviedade da diferença de um lado vencedor e outro perdedor no placar.

Brasileiros são emotivos, abertos, extrovertidos e calorosos. Ao menos, essa é a visão do lado de cá do Atlântico, onde o comum é ter um comportamento mais fechado e frio. Claro, isso é uma generalização. Eu, por exemplo, não sou essa típica brasileira expansiva e passional e os italianos, que tenho certeza que foram os primeiros que pintaram na sua cabeça, não são sóbrios e insensíveis. Ao contrário, são barulhentos e dramáticos. Ainda assim, têm uma característica que a gente pode colocar nesse cesto que é mais difícil de errar: eles são reservados. O italiano não abre a casa igual ao brasileiro, o espanhol não conta a vida na primeira cerveja e o alemão não grita e faz alarde do 7x1 por aí.

O discurso que vimos nas coletivas que antecederam o jogo de que foi “apenas” um jogo, de que o resultado foi uma exceção e de que o 7x1 não estará em campo, não é apenas discurso. Onde os brasileiros viram uma tragédia, os alemães enxergaram uma exceção. E uma exceção que não é lembrada e vangloriada a cada vez que se fala em Brasil (ou futebol). Nem por jogadores, o que já seria esperado, nem por torcedores. De um lado, o peso de 7 gols multiplicados por um Brasil passional. Do outro, a quase indiferença de um gol, subtraída por uma sóbria Alemanha.

Em campo, a Alemanha também tira o peso do jogo e vai poupar alguns titulares como Müller e Özil e o Brasil, com a ausência de Neymar, claro, vai com o que tem de melhor dentro das experiências de Tite. Contra a Rússia, e a famosa defesa de cinco, Tite simulou a presença do craque do PSG com a entrada de Douglas Costa, que foi bem e, pra mim, garantiu vaga na Copa do Mundo. Na partida diante da Alemanha, o técnico brasileiro deve iniciar o jogo com a opção que tem em mente quando Neymar não estiver em campo (precisar ser substituído, for suspenso por cartão...) e com isso terá Willian e Coutinho abertos no ataque com Gabriel Jesus lá na frente. A mudança está na entrada de Fernandinho no meio-campo.

Fazendo ótima temporada no City, com Guardiola, Fernandinho é um dos pilares do time inglês, que adotou a filosofia do técnico catalão de dominar o meio-campo. No Brasil, a ideia deve ser parecida: fortalecer o setor onde a Alemanha gosta de atuar. O brasileiro torce descontroladamente que funcione.

Às Claras

Curiosidade: Tite vai usar no amistoso desta terça-feira todos os seis convocados que disputaram a Copa de 2014: Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, Paulinho, Willian e Fernandinho. Na partida contra a Alemanha, no entanto, apenas Marcelo e Fernandinho foram titulares. Outra semelhança é a ausência de Neymar, que também estava lesionado na época.

Clara Albuquerque é jornalista e correspondente na Europa.