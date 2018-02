Os Farofeiros: Cacau Protásio e Danielle Winits participam de pré-estreia em Salvador

Aline Riscado e Maurício Manfrini também estão na capital baiana para o lançamento da comédia nesta quarta-feira (22)

A noite desta quarta-feira (22) será de muitas risadas no UCI Orient Shopping Barra. É que, às 21h30, acontece a pré-estreia do filme Os Farofeiros em Salvador. O evento conta com a participação de parte dos atores da produção - Cacau Protásio, Aline Riscado, Daniela Winits e Mauricio Manfrini. Eles e o diretor e roterista Paulo Cursino estão na capital baiana para conferir o longa junto com convidados.

O filme estreia no dia 8 de março e conta a história dos amigos de trabalho Lima (Maurício Manfrini), Alexandre (Antonio Fragoso), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo) que decidem sair juntos em uma viagem com suas famílias para curtir o feriadão. Entre engarrafamentos quilométricos, ataques de mosquitos e disputas por um espaço na areia de praias lotadas, nada parece dar certo na viagem. Os planos de um passeio perfeito vão por água abaixo quando descobrem que a casa que alugaram estava abandonada e caindo aos pedaços. Sem ter para onde ir, eles irão se meter em confusões hilárias e ainda terão que administrar os problemas de convivência para superar aquele que será o feriado mais infernal de suas vidas.

(Fotos: Divulgação)

A comédia nacional exibe diversas situações engraçadas, como Daniela falou: "Todo mundo vai se identificar com o filme", antecipou em entrevista ao CORREIO nesta tarde. Além de contarem como foi fazer o longa, os atores também falaram sobre outros temas que a comédia aborda, como padrões de beleza e até os julgamentos prévios que as pessoas fazem das outras. A entrevista completa com os atores será publicada no CORREIO na próxima semana.

Gorda e negra, Cacau dá vida a Jussara e falou com a reportagem sobre representatividade: "Fico feliz de representar muita gente, mas a cobrança é grande", confessa ela, que interpreta a Terezinha do Vai que Cola . No auge da carreira, a atriz entra na próxima temporada do Mister Brau, além de fazer a mãe do Mussum no filme sobre a vida do humorista. Maurício Manfrini leva à produção traços do seu conhecido personagem Paulinho Gogó. Assista ao trailer.