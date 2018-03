Os Farofeiros garante boas risadas e traz momentos de reflexão

Comédia brasileira, dirigida por Roberto Santucci, que estreia hoje (8) faz piada com os perrengues dos brasileiros na praia

Quem nunca se meteu numa roubada nas viagens de férias? Os Farofeiros, comédia brasileira que estreia nesta quinta-feira (8), mistura situações identificáveis com reflexões. O filme, dirigido por Roberto Santucci, mostra um grupo de amigos que passa por perrengues nas férias. O carisma, química e improviso do elenco garantem boas risadas.

Com humor simples, o longa conta a história de Lima (Maurício Manfrini), Alexandre (Antônio Fragoso), Rocha (Charles Paraventi) e Diguinho (Nilton Bicudo), que decidem sair juntos em uma viagem com suas famílias para curtir o feriadão. Entre engarrafamentos quilométricos, ataques de mosquitos e disputas por um espaço na areia de praias lotadas, nada parece dar certo na viagem.

Lima levará a esposa Jussara (Cacau Protásio) e os filhos pequenos. Alexandre decide se aventurar com sua família, incluindo a dondoca Renata (Danielle Winits), sua esposa. Juntam-se eles Rocha e sua família e Diguinho com a estonteante namorada Elen (Aline Riscado). Os planos de um passeio perfeito vão por água abaixo quando descobrem que a casa que alugaram estava abandonada e caindo aos pedaços. Sem ter para onde ir, eles irão se meter em confusões hilárias e ainda terão que administrar os problemas de convivência para superar aquele que será o feriado mais infernal de suas vidas.

(Fotos: Divulgação)

Em seu primeiro papel de destaque no cinema, Manfrini leva à produção traços do seu conhecido personagem Paulinho Gogó. "O Lima e o Paulinho Gogó têm alguns aspectos bem parecidos, estão dentro de um mesmo universo, de ser malandro e contar histórias. O Lima é um camarada que não se esquenta com nada, gaiato e piadista. Ele está sempre encarnando em alguém ou colocando pilha para fazer as pessoas ficarem descontraídas. Ele convida os amigos do trabalho para passar o final do ano em uma casa que, segundo ele, é maravilhosa, mas é exatamente o oposto disso, a casa não tem água, a piscina é imunda e a churrasqueira um nojo. E por isso várias confusões começam a acontecer", conta o humorista.

Ele já passou por perrengues parecidos quando era jovem: "Nessas horas, não adianta ficar chateado. O negócio é superar e fazer brincadeira. É um jeito de não deixar que as coisas ruins estraguem o passeio". Para Santucci, o talento e improviso de Manfrini fez toda diferença para o filme. "Ele tem um jeito de contar histórias e piadas de uma maneira muito própria, sem palavrão, e de uma criatividade cômica sensacional", avalia.

(Foto: Divulgação)

Danielle Winits garante que todo mundo vai se identificar com o filme "O meu maior desafio foi o de fazer alguém rir estando numa temperatura diferente. Nunca tinha chegado nesse nível de estresse", contou em entrevista ao CORREIO. Winits se inspirou em um amiga para fazer o papel. "Se ela assistir ao filme, ela vai se ver. Sempre que a encontrava pensava que um dia iria usar as características dela em um personagem", lembra.

Além da farofada e das risadas, a comédia aborda outros temas atuais, como representatividade. Gorda e negra, Cacau dá vida a mal-humorada Jussara e falou da importância do seu papel no momento atual. "Ao mesmo tempo em que é maravilhoso inspirar milhões de mulheres - fico muito feliz de representá-las - por outro lado é ruim, porque a cobrança é muito grande, como se eu não pudesse errar nunca - gente está em um momento do politicamente correto complicado", confessa ela, que interpreta a Terezinha do Vai que Cola. No auge da carreira, a atriz entra na próxima temporada do Mister Brau, além de fazer a mãe do Mussum no filme sobre a vida do humorista. "É muito bom eu ser negra e gorda e estar aqui abrindo portas, mas ainda é pouco. Tem que melhorar muito! E é importante ressaltar que eu sou gorda, mas eu não faço apologia à gordura. Eu me cuido, faço ginástica e acho que é importante. Sou feliz e me acho linda gorda, mas a gente tem que se cuidar. Eu não passo do tamanho que eu estou por saúde. Tento ficar nele ou menos", completa.

Cacau Protásio e Maurício Manfrini ficam presos em engarrafamento no filme

(Foto: Divulgação)

Jussara, sua personagem em Os Farofeiros, irá ter desavenças com a Renata. "As duas se odeiam no filme. A Jussara arranja muita confusão com a Renata e vice-versa. É uma implicância mútua. A Jussara se irrita com o jeito da Renata e as frescuras dela, então fica uma 'desdizendo' a outra o tempo todo", antecipa Protásio. Apesar de ser meio durona, Jussara tem um coração grande. "Minha personagem é meio Shrekzona. Digo que ela é um diamante mal lapitado. Mas é uma mulher que ama, apaixonada pelo marido e pelos filhos, mas que não tem tempo para dar amor e carinho. Ela vive de forma automática. Mais pro final da história pode ser que ela se ligue".

Danielle Winits vive uma mulher impulsiva em Os Farofeiros

(Foto: Divulgação)

Além dos padrões de beleza, o filme também discute os julgamentos prévios que as pessoas fazem das outras e conta com momentos emocionantes. "Foi um desafio muito grande. A minha personagem, a Elen, caiu de paraquedas nessa família. Todo mundo já se conhecia e ela começou a namorar com um cara que tinha acabado de terminar um relacionamento e foi julgada desde o início por todos por ela ser uma menina que gosta de mostrar o corpo, anda com roupas curtas, etc. Além disso, as pessoas achavam que o Diguinho não se encaixava num padrão de beleza de namorado para ela. Ela sofre bastante preconceito, mas nem liga. Com o tempo, as pessoas vão vendo que ela é uma menina legal, que ama o namorado, e que é muito mais do que aparência", conta Aline, que é bailarina e está estreiando nas telonas com a comédia.

Ela revelou, inclusive, que se inspirou em experiências pessoais para dar vida a sua personagem: "É uma quebra de preconceitos, com uma discussão bem atual. Além de mulher - o que já é difícil - tem que estar provando a todo momento sua capacidade e inteligencia. As pessoas sempre botam um olhar de dúvida, julgam pela aparência, antes de ver quem você realmente é".

Aline Riscado é a Elen

(Foto: Reprodução)

A Renata também vai passar por julgamentos. "Minha personagem tem uma discussão que é possível ver mais a frente que tem a ver com isso de ser julgada pela aparência pelo fato dela vir da zona sul, ser dondoca... Mas também tem suas questões na vida, com a família, com os filhos. O filme mostra também esse lado da vida dela", revela Winits.

(Foto: Divulgação)

O roterista Paulo Cursino contou que a ideia da comédia surgiu durante a gravação de Até que a Sorte Nos Separe 2. "Tinha uma pequena sequência em que o Leandro Hassum se perdia com a família em Las Vegas, no carro, com a criançada atrás e o menino querendo fazer xixi. Tinha uma piada com o GPS, e eles acabavam parando em um hotel furreca com uma marca de corpo no chão, um guaxinim na geladeira… Enfim, era uma cena típica de férias frustradas que funcionava muito bem para o nosso público", conta. Através de pesquisas, eles concluíram que a cena foi a que o público mais se identificava. "Eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei: "Por que a gente não faz um filme só disso? Nada de trailer, acampamento... Vamos fazer farofada mesmo! Com engarrafamento, mosquitos..." Uma coisa bem bagaceira e bem brasileira mesmo. O Brasil todo farofa. Desde o Sul e Sudeste até o Nordeste. Até a galera de classes mais altas, tem alguma lembrança de uma viagem que fez na adolescência com os amigos e passou perrengue. Acho que só de saír da casa você já está propenso a passar perrengue. Acho que o filme tem um pouco disso; ensina você não a lidar de uma forma diferente com os problemas e rir deles".





Horários de exibição:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 3: 10h50 (M), 13h10, 15h30, 17h50, 20h10, 22h30 | Sala 8: 11h40 (M), 14h10, 16h30, 18h50, 21h10, 23h30 (S) UCI Orient Shopping Barra Sala 2: 11h50 (M), 14h10, 16h30, 18h50, 21h10 UCI Orient Shopping Paralela Sala 3: 11h50 (M), 14h10, 16h30, 18h50, 21h10, 23h30 (S) Orient Cinema Shopping Serrinha Sala 1: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 4: 14h20, 16h30, 18h40, 21h Cinesercla Shopping Cajazeiras Sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45 Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 2: 14h30, 18h20, 20h30 Cinépolis Bela Vista Sala 1: 13h10, 15h30, 17h50, 20h20 | Sala 9: 14h10, 16h30, 18h50, 21h20 Cinépolis Salvador Norte Sala 2: 13h20, 15h45, 18h25, 20h50 Cinemark Sala 1: 14h, 16h30, 19h10, 21h40 | Sala 8: 12h40 (sábado e domingo), 13h (exceto sábado e domingo), 15h30, 18h, 20h30 (exceto quarta)





Assista ao trailer.