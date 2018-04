Os Paralamas do Sucesso fará show em Salvador dia 27 de maio

Apresentação do novo disco Sinais do Sim será na Concha Acústica e os ingressos já estão à venda

Os fãs d'Os Paralamas do Sucesso podem comemorar. É que, em maio, a banda estará em Salvador para o show de lançamento do novo disco, Sinais do Sim. A apresentação será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) dia 27 de maio, a partir das 19h.

Com concepção artística dos Paralamas e José Fortes, direção de imagens de Batman Zavareze e design de iluminação de Cristiano Vaz e Marcos Olívio, o grupo vai apresentar as novas músicas, seus grandes sucessos - como Alagados, Meu Erro, Uma Brasileira, além de canções que estavam há muito tempo fora do repertório, como O Amor Não Sabe Esperar e Capitão de Indústria, de Marcos e Paulo Sérgio Valle. Ingressos estão à venda na bilheteria do TCA, SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e através do site Ingresso Rápido e custam a partir de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Serviço

O quê: Show Paralamas - Sinais do Sim

Quando: 27 de maio (domingo)

Onde: Concha Acústica do TCA

Abertura dos portões: 17h30

Horário previsto para início do show: 19h

Classificação: 16 anos

Informações: (71) 3003-0595

Vendas: Bilheterias do TCA, SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido

Valores: 1º lote - Plateia R$ 40 (meia) / R$ 80 (inteira) | Camarote – R$ 80 (meia) / R$ 160 (inteira)