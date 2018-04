Os pilotos do voo Southwest 1380 foram heróis?

Por Ricardo Oliveira

Sobre o acidente com o voo Southwest 1380, os pilotos foram realmente heróis como a imprensa, especialmente americana, está dizendo?

Eu não penso assim. Na minha opinião, considerar um piloto um herói por fazer seu trabalho é o mesmo que considerar um médico um herói por fazer uma cirurgia com sucesso. Nós somos treinados para situações assim. Vamos com frequência para o simulador de voo, treinamos exaustivamente as manobras, para que, quando um infortúnio acontecer, estejamos preparados. Sim, eles fizeram um excelente trabalho, não há dúvida, mas pode acreditar que, para isso, treinaram e muito isso no simulador.

Você não acha que os pilotos falam demais para os passageiros?

Eu acho que cada um tem seu estilo. Já voei muito como passageiro também e concordo que alguns colegas exageram um pouco nas palavras, falando coisas irrelevantes para os passageiros, quando estes gostariam de estar dormindo ou assistindo a um filme. Mas também há passageiros que querem ouvir detalhes como altitude, cidades pelas quais estamos passando, entre outros detalhes irrelevantes para a maioria. É muito difícil agradar a todos, mas estamos sempre tentando acertar!

Por que as janelas dos aviões são tão pequenas e ovais, em vez de quadradas?

Para viabilizar a pressurização. Janelas quadradas e/ou maiores significariam pontos fracos na estrutura, aumentando, assim, a possibilidade de ruptura da fuselagem, algo que aconteceu há mais 60 anos, quando alguns aviões (de Havilland Comet) de janelas quadradas se desintegraram em voo, o que foi investigado e a conclusão foi que as tais janelas enfraqueciam a estrutura. A partir daí, esses aviões foram parados e as janelas foram substituídas por ovais, e os próximos a serem fabricados já saíram com as janelas ovais e também um aumento na espessura da estrutura.