Os sambas populares da Bahia imortalizados em gravação

Projeto Mestres Navegantes, de Betão Aguiar, passa pelo Recôncavo e registra o samba de roda e o samba rural, em 40 músicas disponíveis gratuitamente na internet

Que o samba nasceu na Bahia, ainda há quem duvide. Mas o que não se pode duvidar é que o estado é um imenso terreiro desse ritmo e de seus subgêneros, como o samba de roda.

Foi por isso que, em janeiro de 2017, o músico e pesquisador Betão Aguiar, 39 anos, decidiu percorrer cerca de 2,5 mil quilômetros pelo interior do estado, procurando pelo samba e seus derivados em comunidades populares de cidades como Cachoeira, Santo Amaro e Cruz das Almas.

Daquela viagem, resultou o álbum Mestres Navegantes Edição Bahia (Natura Musical), formado por 40 canções e dois curtas-metragens documentais. Na primeira fase, Betão conheceu 24 grupos. Dali, 13 foram escolhidos para gravar as músicas, todas já disponíveis gratuitamente no Soundcloud, em streaming ou download.

Projeto

O volume dedicado à Bahia dá continuidade ao projeto Mestres Navegantes, que começou em 2011, registrando a música produzida em São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo. Depois, passou pelo Cariri cearense - região que engloba municípios como Crato e Juazeiro do Norte -, que resultou em gravações lançadas dois anos depois.

Aquela caixa com 10 CDs ficou em quarto lugar na lista de melhores lançamentos de 2013 do crítico Ben Ratliff, no New York Times. Em 2015 e 2016, foram lançados os volumes sobre o Pará, terra do boi bumbá e do carimbó.

Com o álbum duplo da Bahia, a importante coleção sobre a cultura popular brasileira chega a 21 discos, com 482 músicas gravadas por 105 mestres ou grupos populares. Tudo isso está disponível online, além de 17 vídeos no site Vimeo.

Betão Aguiar, que nasceu em São Paulo e foi criado entre a Bahia e o Rio de Janeiro, é autor e produtor de todo o projeto Mestres Navegantes. Seu interesse por música é fácil de ser explicado: ele é é filho de Paulinho Boca de Cantor, ex-Novos Baianos, e foi criado no meio musical. Também tocou baixo com artistas como Baby do Brasil e Arnaldo Antunes.

“Comecei a pensar no projeto em 2007, quando saí rodando o Brasil, conhecendo essas manifestações populares. Passei por Recife, onde conheci os afoxés regionais, e pelo Ceará. Tive uma vontade muito grande de registrar a cultura popular brasileira”, revela Betão.

Na época, com apoio técnico de amigos, começou a gravar um piloto, registrando os grupos do Cariri . Dali, nasceram os discos Reisado do Mestre Aldenir (2009) e Terreiradas Cariri (2010).

Após a viagem para realizar a pesquisa, Betão retornou às comunidades para as gravações, em março. Em vez de levar os grupos locais a um estúdio, preferiu ir até eles e gravar perto de onde moravam. Nas gravações, que duraram cerca de duas semanas, era criado um clima de festa, juntando quatro ou cinco grupos. Para deixar os músicos mais à vontade, também era preparado um pequeno banquete, respeitando o cardápio local.

Cássio Nobre, estudioso que ajudou na pesquisa, e Betão Aguiar, autor do projeto

(Samuel Macedo/Divulgação)

“Como os grupos não costumam frequentar estúdios, se a gente os leva para um lugar fechado, perde o ‘quente’ da apresentação. Às vezes, a gente gravava até num quintal de uma casa e, enquanto um grupo gravava, o outro assistia ou ensaiava”, diz Betão.

Foram registrados artistas e grupos populares como Dona Zinha, Mestre Aurino, Samba Chula João do Boi e Samba de Dona Dalva. Também está presente outro grande representante da cultura popular local, Bule Bule, que colaborou especialmente com as canções de samba rural. O repentista foi responsável pela indicação de alguns grupos que entraram na seleção.

Bule Bule

Betão diz que, por pouco, não passa pela frustração de ver Bule Bule fora das gravações: “Ele estava hospitalizado havia um tempo e não podia gravar. A gente estava nas gravações quando ele fez um transplante de rim. Achamos que ele não ia gravar, mas ele acabou recebendo alta quando a gente estava terminando a gravação. Saiu do hospital num sábado e gravou num domingo”, diz Betão em um tom que mistura alívio e felicidade. Bule Bule canta e toca pandeiro em cinco músicas, incluindo algumas dele mesmo, como Cadê Joaninha e outras de domínio popular, como Mulher que Engana Tropeiro.

O músico e etnomusicólogo Cássio Nobre também contribuiu na pesquisa, especialmente nos sambas de roda e sambas chula. Além disso, toca viola machete em algumas gravações. O instrumento de cinco cordas era muito comum no samba da Bahia em tempos passados, mas tem sido cada vez mais raro, pela dificuldade de ser tocado. É uma forma de resgatar as tradições, já que ela vem sendo substituída pelo cavaquinho.

Encerrada essa etapa, Betão pretende dar seguimento ao projeto e a Bahia tem chances de ganhar ao menos mais um volume. “Infelizmente, muita coisa ficou de fora, como a marujada e o candomblé. Tenho muita vontade de continuar”. Para isso, já está negociando com o patrocinador.