Osba abre temporada 2018 com concerto no dia 22

Primeira apresentação do ano acontece no palco do TCA, com regência do maestro Carlos Prazeres e ingressos populares

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) retoma a Série Jorge Amado para abrir oficialmente a Temporada 2018 em concerto no próximo dia 22, às 20h, no palco do Teatro Castro Alves. Os ingressos para esta apresentação custam R$ 20 | R$ 10 (meia) e já podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA, nos postos de vendas dos SAC’s do shopping Barra e shopping Bela Vista ou ainda através do site da Ingresso Rápido: https://goo.gl/2b6PCj

Com curadoria artística e regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação conta com repertório de alto nível sinfônico, com interpretações da Sinfonia n° 5 do compositor checo Gustav Mahler (1860-1911) e do Concerto para Violino em Ré Maior do compositor austríaco Erich Korngold (1897-1957). Esta última peça conta com a participação especial do violinista Carmelo de Los Santos como solista convidado.

DESAFIO SINFÔNICO – Com a escolha da Sinfonia n° 5 de Mahler, a OSBA inicia oficialmente a sua temporada artística de 2018 com o pé direito. Lembrado por conectar a música do século XIX ao período moderno, as sinfonias de Mahler são um desafio a ser conquistado por grandes Orquestras do mundo A presença de uma obra sua no repertório da OSBA é muito simbólica, pois representa a consolidação dessa nova fase da OSBA desde sua publicização, em abril de 2017, com a contratação de novos músicos e com sua programação artística intensificada.