Osba faz concerto gratuito no pôr do sol do Porto da Barra

Verão com as Cameratas busca aproximar o público da música de concerto

Quem nunca ouviu aplausos durante o pôr do sol no Porto da Barra? Pois a trilha que é marcante no cartão postal de Salvador vai ganhar companhia hoje, data em que acontece mais uma edição do projeto Verão com as Cameratas, no Forte de São Diogo.

Ou seja, extamente às 17h30, quando o sol estiver se despedindo, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) entra em cena com uma apresentação gratuita e dedicada à música de câmara. A Camerata Bahia Cordas, uma das formações da Osba, é quem se apresenta hoje e a Camerata Opus Lumen encerra o projeto, na próxima quarta-feira.

Iniciativa da Osba em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador e com o Exército Brasileiro, o Verão com as Cameratas busca aproximar o público da música de concerto. A partir das formações reduzidas das cameratas, a ideia é levar o trabalho da Osba para lugares onde talvez não pudesse ir, por causa do tamanho.

Outra tática de aproximação com o público é executar músicas mais conhecidas, quer sejam as composições eruditas mais divulgadas ou até mesmo canções populares. Além do projeto, baianos e turistas vão poder visitar o Espaço Carybé de Artes, um centro de memória e tecnologia de referência da vida e obra do artista plástico Carybé (1911-1997).

Serviço: Forte de São Diogo (Porto da Barra). Hoje e dia 28, às 17h30. Entrada gratuita.