Ostentação, delícias, visual duvidoso e tudo que eu vi no Paris 6

Restaurante inaugurou primeira unidade esta semana em Salvador; o editor Victor Villarpando foi conferir e conta tudo aqui

Desde que postamos a primeira foto de uma das escandalosas sobremesas do Paris 6 no Instagram do jornal (@correio24horas), percebi que daria pano para manga. Primeiro pela imagem em si, à qual não dá para passar indiferente. É daquelas que, na internet, chamam de food porn, ou, em bom português, comida pornográfica.

Um picolé espetado num bolinho, numa tigela que transborda calda de chocolate, salpicada com pedaços de morango e Toblerone. Ou Oreo, ou Bono (!) ou Bis ou qualquer gordice de supermercado que deixa os chefs mais preciosistas de cabelo em pé e leva à loucura confeiteiros de padaria de bairro. E tome-lhe leite condensado em cima. Uma montagem dantesca que uma amiga chamou, em meu Instagram, de “sobremesa uó, que parece um acidente na BR”.

A fatídica foto de um Grand Gateau, sobremesa-ícone do Paris 6 (Foto: Divulgação)

Foram, até o fechamento deste texto, 2.973 curtidas, número seis ou sete vezes maior que o habitual no perfil do jornal. Já a quantidade de comentários, 399, é coisa de quase 20 vezes acima média. E muito comentário significa, normalmente, muito amor ou muito ódio.

Além do visual da sobremesa-ícone, que desperta amor e ódio, tem outros motivos para a comoção em torno da inauguração da franquia, que aconteceu, para convidados, nas últimas terça e quarta-feira.

Queridinho de celebridades e subcelebridades no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Miami e agora em Salvador (no terceiro piso do Shopping da Bahia), o restaurante é frequentado por elas. E homenageia algumas no cardápio.

Aqui em Salvador, por exemplo, a noite de lançamento contou com a dançarina Lore Improta. No dia seguinte, também fechado para convidados, quem estava por lá foi Daniela Mercury, que tem no cardápio um prato com seu nome.

O Poupes provençales à Daniela Mercury (tentáculos de polvo ao molho provençal, acompanhados de torradinhas ao alho - R$ 63), no entanto, não foi provado por ninguém naquela noite: não havia polvo. É o velho “Tem, mas acabou”.

Lá dentro

Em clima suntuoso, a decoração aposta em meia luz indireta amarelada, lustres enormes, madeira escura, molduras douradas grossas e cheias de arabescos e sofás de couro vermelho estofados no padrão botonê, aquele com pregas marcadas por botões.

A entrada do Paris 6 de Salvador (Foto: Victor Villarpando)

Nas paredes, desenhos constrangedores de feios de baianos famosos, como Caetano Veloso, Vladimir Brichta, Gilberto Gil, Lázaro Ramos e a própria Daniela Mercury. Fora os quadros, tudo ótimo para matar azamiga de inveja no Instagram.

O salão principal do Paris 6 de Salvador (Foto: Victor Villarpando)

Miraram em bistrôs centenários do 6º Distrito de Paris (daí o nome). Acertaram em cassinos e boates de cruzeiros dos anos 90.

Os retratos dos atores Vladmir Brichta e Lázaro Ramos (Foto: Victor Villarpando)

Se arrasar nos cliques para redes sociais fosse um prato, seria o mais pedido. Em todas as mesas dava para ver gente fazendo fotos dos pratos e caprichando em selfies. Inclusive este que vos escreve. É como disse, certa vez, um técnico de futebol chamado Vicente Matheus: "tá na chuva é pra se queimar".

Em Roma como os romanos: tratei logo de providenciar fotos minhas com a sobremesa-ícone do Paris 6 (Foto: Victor Villarpando)

Na mesa, os atendentes eram rápidos e surpreendentemente bem-informados para um início de operação. Apesar do nome e da maior parte do cardápio escrita em francês, o menu é uma mistureba grande, com muita coisa italiana e até seção especial low carb, assinada por musa fit (Bella Falconi, no caso).

De entrada, provei lulas empanadas com molho tártaro. Ou Lula dorée à la sauce tartare à Dani Calabresa (R$ 49). A textura estava ótima: bem crocante por fora e macia por dentro. Mas nada fora do normal. E a quantidade foi pouca.

Os pasteizinhos de queijo brie com geleia de pimenta: 'marromenos' (Foto: Victor Villarpando)

Os pasteizinhos de queijo brie com geleia de pimenta (R$ 38 - seis unidades) não estavam necessariamente ruins, só tinham massa pouco crocante e recheio meio raro. Os Bolinhos de arroz com queijo brie e geleia de pimenta (R$ 33) não tinham lá muito gosto.

Já os Canapés de queijo coalho à Bárbara Evans (R$ 33) acompanhados de 5 molhos (mostarda Dijon; mostarda com mel; mel; pimenta; e agridoce de balsâmico) são ótimos.

Canapés de queijo coalho à Bárbara Evans (R$ 33) acompanhados de 5 molhos: mostarda Dijon; mostarda com mel; mel; pimenta; e agridoce de balsâmico (Foto: Victor Villarpando)

Para comer de verdade, prato principal, a única coisa realmente fabulosa que provei lá foi o Risotto aux crevettes a la crène D´epinards et au chèvre à Sthefany Brito (que ano é hoje?). Traduzindo: risoto de camarões com creme de espinafre e queijo de cabra (R$ 97).

O risoto de camarões com creme de espinafre e queijo de cabra estava incrível (Foto: Victor Villarpando)

O Fettuccine Alfredo aos camarões à Ludmilla (com camarões ao creme de leite, estragão e queijo parmesão - R$ 97) era bom, mas nada de outro mundo. Ambos al dente, bem temperados e lindamente apresentados em caçarolas de ferro. Tudo acompanhado de uma pimenta dedo-de-moça bem vermelha, desde as entradas.

Ah, a sangria também foi excelente, exceto pelo valor cobrado pela jarra: R$ 125 é demais. A do também badalado La Taperia, no Rio Vermelho, custava menos de R$ 60 na última vez em que fui lá.

Gran finale

Chegamos, então, ao ponto alto da noite. A estrela-maior do restaurante, o Grand Gateau. A sobremesa descrita no primeiro parágrafo deste texto tem 37 versões, com variações pequenas, como sabores de caldas, picolés e toppings.

São combinações de coisas simples, que dá pra fazer em casa. Mas que não têm como dar errado. É tipo aquelas gororobas doces de laricas da madrugada. Dá até para torcer o nariz para a aparência.

O Fettuccine Alfredo aos camarões à Ludmilla: bom, mas nada de outro planeta (Foto: Victor Villarpando)

Mas é impossível dizer que o combo petit gateau de chocolate com brigadeiro de leite ninho, ganache de chocolate, morangos e leite condensado tem como ficar ruim. Não tem como. E o picolé só deixa tudo melhor.

Ah, o nome desse Grand Gateau é “Ninho à Pedro Bosnich”. Dá pra dividir e custa R$ 41. Mas tem opção mais barata, de R$ 38. E se você tiver o aplicativo dá para ganhar de presente um Grand Gateau à Deborah Secco, na compra de qualquer um dos pratos principais.

O Grand Gateau à Deborah Secco é brinde da casa para quem pedir prato principal em Salvador (Foto: Victor Villarpando)

Em linhas gerais, a experiência foi honesta. Longe de ser a melhor que já tive em Salvador, também não chega perto de ser ruim. O fato é que as reservas, que só podem ser feitas via aplicativo, já estão esgotadas até o dia 17.

Mas eles afirmam deixar a maior parte das mesas disponível para quem chegar lá na hora, então, quem estiver curioso ainda tem chance de conseguir sem reserva.

É lugar para quem quer ver e ser visto, pagando bastante caro por isso. E se souber escolher bem, dá para comer alguma coisa gostosa além de dar um close.

*O jornalista foi aos eventos a convite do restaurante Paris 6.