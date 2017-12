Ouça hits do primeiro dia do Festival Virada Salvador e prepare-se para os shows

Confira a playlist: tem Gilberto Gil, Pabllo Vittar, Gusttavo Lima, Aviões, Harmonia do Samba e Duas Medidas

Começa hoje o Festival Virada Salvador, evento que promete o maior cardápio musical para o final do ano.



Pelo palco da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, vão passar o "eletrobalance" da banda Duas Medidas, o sertanejo de Gusttavo Lima e do grupo Aviões.



O Harmonia do Samba e o cantor Gilberto Gil também se apresentam na festa, que recebe pra primeira vez a artista maranhense Pabllo Vittar - além de contar com um cortejo da agremiação percussivo Malê de Balê antes das apresentações no palco principal.



Confira a playlist com hits dos artistas que vão se apresentar nesta quinta-feira e boa festa!