Outono começa menos chuvoso na maior parte do Brasil

Durante a estação fenômeno La Niña perde influência, diz Instituto Nacional de Meteorologia

A partir das 13h15 desta terça-feira (20) começa o outono no Brasil e a estação será marcada pela redução gradativa dos efeitos do fenômeno La Niña, que influência a ocorrência de chuvas no país.

De acordo com informações do G1, o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) informou que o outono geralmente apresenta uma redução nas chuvas no Sudeste, Centro-Oeste e no sul do Norte. Há também a chegada de massas de ar frio, que são originadas no sul do continente e trazem uma prévia do inverno – a temperatura começa a cair, principalmente no centro-sul.

No Norte e no Nordeste, a chuva ainda deve prevalecer. Vale lembrar que com o La Niña, as temperaturas deste verão se mantiveram abaixo da média. Inclusive foi registrada até geada nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Isso ocorreu porque as águas do Oceano Pacífico Equatorial estavam mais frias. Segundo o Inmet, isso já começou a mudar desde fevereiro e o fenômeno deve ser cada vez menos sentido neste outono.