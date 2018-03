Outro Lado do Paraíso: Mercedes reencontra filha prostituta

Saiba o que vai acontecer nas cenas previstas para ir ao ar nesta quinta-feira (22)

Em Outro Lado do Paraíso, novela das nove da Globo/TV Bahia, Mercedes (Fernanda Montenegro) e a filha tinham uma relação conturbada desde que Diva (Bel Kutner) foi embora de Pedra Santa. A vidente não aceitava ter uma filha prostituta e a expulsou de casa. Durante esses anos nem seu nome era pronunciado. Para todos, inclusive para Cleo (Giovana Cordeiro), a mãe estava morta. Mas Mercedes decide que está na hora de consertar os erros do passado e Diva reaparece na casa da mãe. “Tinha medo de vir. Achei que nem ia me deixar entrar”, confessa. As cenas estão previstas para ir ao ar nesta quinta-feira (22).

Para a atriz Bel Kutner, a participação na novela - escrita por Walcyr Carrasco, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção geral de André Felipe Binder - é especial. “A Diva chega para um reencontro afetivo, para o resgate da vida familiar e principalmente para apaziguar as dores da mãe”, explica Bel, que contracena pela primeira vez com Fernanda Montenegro e Lima Duarte. “Que oportunidade incrível. Fiquei extremamente grata. Uma grande emoção”.

Diva (Bel Kutner)

(Foto: Globo/Estevam Avellar)

Na trama, Mercedes se comove ao ver. “Eu te chamei com meu coração. Nunca fui de fazer pedidos pra Eles... Você sabe. Mas desta vez eu pedi. A vida ensina muita coisa pra gente. Aprendi que errei”, assume Mercedes. Ela convida Diva para passar a noite em sua casa e as duas colocam a conversa em dia. “Estou como sempre fui, sem paradeiro. Fui casada um tempo... amigada, como se dizia antigamente. Estava pra mudar de cidade quando senti teu chamado, aqui no coração. Mas cê diz que me chamou. Por quê?”, quer saber Diva.



Mercedes explica que Cleo vai casar e ela queria que Diva presenciasse este momento. Na manhã seguinte, Cleo leva um susto quando a avó apresenta Diva. “Mãe... mas não pode ser. Cê sempre disse que minha mãe estava morta”, se espanta. Diva fica impressionada com a beleza da filha. “Então cê é a Cleo. Cresceu, tá bonita. Vai casar. Tua vó já me disse. Que bom. É moço rico?”, pergunta. Cleo está atônita. “Eu preciso entender o que tá acontecendo. Que história é essa de que cê tava morta e agora tá viva?”, questiona.

Mercedes (Fernanda Montenegro), Diva (Bel Kutner) e Felipe Binder

(Foto: Globo/Estevam Avellar)

A menina se impressiona ao descobrir que quase teve o mesmo destino da mãe, se não tivesse sido resgatada por Xodó (Anderson Tomazini) do bordel. “Minha vida não deu em nada. Eu era linda. Eu me sentia rainha... sem saber que o tempo ia passar. Tive vários homens que iam casar comigo. Mas eu... agora faço faxina, ajudo no comércio, vivo como posso. Até fome passei”, recorda. Diva também traz novidades. “Nas minhas andanças pelo mundo, eu encontrei meu pai”, conta, para em seguida confirmar que ele morreu há pouco tempo. “Passei todo esse tempo pensando se era casada ou viúva. Agora sei, sou viúva. Me faz um favor. Não conta pra ninguém. Eu preciso pensar”, pede Mercedes.



Em seguida, Cleo apresenta Xodó para a mãe. “Foi bom que a senhora voltou. Já comecei a tomar as providências do casamento. Falei com o padre. Vai ser o casório mais lindo que já se teve notícia”, planeja o noivo.