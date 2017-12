Pabllo Vittar agradece pela participação no Festival Virada

Cantora também aproveitou a ocasião para falar dos planos para 2018

Após show na Arena Daniela Mercury nesta quinta-feira (28), no primeiro dia do Festival Virada Salvador, a cantora Pabllo Vittar agradeceu ao prefeito ACM pela oportunidade de participar da festa, considerada a maior de virada de ano do país. Neto retribuiu elogiando sua apresentação no palco, que levou o público ao delírio. Os dois gravaram um vídeo divulgado pelo prefeito nas redes sociais.

Destaque nas principais paradas musicais do ano, a cantora se recusou a responder perguntas polêmicas em entrevista coletiva concedida antes do show. Ela foi a segunda atração da primeira noite do festival, que acontece na orla da Boca do Rio

“Amo muito a internet, sobre como aproxima os fãs da gente. Então a minha energia é para os comentários bons. Quando abrimos o coração pra negatividade, atraímos isso”, disse, se referindo a críticas que recebeu porque teria recebido apoio via lei de incentivo.

Personagens inusitados não faltaram durante a apresentação dela. Nem mesmo 1,4 mil quilômetros separaram a transgênero Márcia Marci, 27, e o seu cachorrinho Coiote da sua ídola maranhense. Sem dinheiro, mas com muita boa vontade, ela saiu de Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, em direção a Salvador e utilizou a carona para viabilizar a viagem.

“Peguei duas caronas para chegar até aqui, mas não fiquei sem Pabllo. E a Coiote, que é trans igual a mim, me acompanha aonde eu vou. Já fomos ao show dela em Sampa, na última Parada Gay, e agora estamos aqui, tendo o prazer de acompanhá-la de pertinho. Para mim, Pabllo é uma bicha potente, que sabe trabalhar a força. Uma representação perfeita da feminilidade”, contou.

(Foto: Secom)

Já Guilherme Nascimento, 39, o Sebastian do Imbuí, fechou o show ao subir ao palco e dançar K.O ao lado de Pabllo. “Gente, olha a bunda dessa menina”, disse a cantora no meio da apresentação. Apaixonado pela drag queen, ele passa os dias ensaiando os passos de cada música de sucesso, e, nessa primeira noite do festival, veio todo fantasiado. Biquini, sainha, pircing, brincos grandes e batom fizeram parte do look. “A luz brilhou para mim e eu mostrei para o Brasil quem sou eu”, disse, emocionado, após dar o seu show no palco.

A apresentação de uma hora e meia arrancou gritos e choro de fãs mais íntimos. A maioria tira de Pabllo a inspiração para sentir orgulho da identidade de gênero e enfrentar as adversidades diárias. São fãs como o estudante Jonatas Andrade, de 18 anos, que se emocionou ao escutá-la de perto. Uma história de superação une os dois. “Quando eu tinha 16 anos, me atiraram suco por eu ser gay. No caso de Pabllo, foi um pouco pior, atiraram sopa. Pabllo é a representação da força gay, em uma performance impecável”, opinou.

Em tom de brincadeira, a artista afirmou que pensa em virar o ano sem calcinha - em referência à declaração que a cantora Anitta deu a uma fã nas redes sociais, no início da semana. “Esses dias fui gravar um clipe com Lucas Lucco na praia, e a roupa era muito justa. Tive que esconder o 'menino' com uma fita”, confessou. "Então estou pensado em usar essa fita e passar sem calcinha para dar boa sorte e começar o ano trabalhando muito”, completou, aos risos.

Pabllo também aproveitou a ocasião para falar dos planos para 2018: “Estou muito ansiosa para o próximo ano. Vou recomeçar uma página nova na minha carreira, com vários projetos. Vou em março para Los Angeles para gravar meu segundo álbum no estúdio e têm outros projetos de um Extended play (EP) que não posso falar muito. São parcerias internacionais incríveis, com pessoas que amo. Os fãs brasileiros podem esperar porque vai ter algo novo, muita música nova”, garantiu.