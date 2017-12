Pabllo Vittar anuncia gravação de CD em Los Angeles

Drag queen é a segunda atração do primeiro dia de Festival Virada Salvador

Uma das atrações mais esperadas do primeiro dia de Festival Virada Salvador nesta quinta-feira (28), a drag queen Pabllo Vittar anunciou que vai gravar um novo CD em estúdio na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, no começo do próximo ano.

O projeto vai começar logo após o Carnaval. "2018 vai ser um ano em que vou começar uma fase nova na carreira. Depois do Carnaval vou para Los Angeles gravar meu segundo álbum. Teremos muitas parcerias internacionais incríveis. Eu estou muito ansioso. São parcerias com gente que eu amo", garantiu a cantora antes de subir ao palco principal do evento, que acontece na Boca do Rio.

"Fiz alguns shows aqui em Salvador em casas menores na turnê passada. Agora vai ser com um público enorme. Vai ser incrível", disse Pabllo, que evitou falar de polêmicas em coletiva de imprensa. A turnê da cantora pelo Brasil, Open Bar, estreou em Salvador.

