Pabllo Vittar lançou nesta sexta-feira (2) o clipe da música 'Então Vai'. O clipe da música foi gravado em dezembro, no Rio de Janeiro, e mostra imagens da drag queen sem a maquiagem e a peruca que a caracterizam. No clipe, Pabllo aparece ainda em cenas quentes com o DJ e produtor americano Diplo.

O vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Após o lançamento do clipe, fãs da cantora colocaram a hashtag #EntaoVai no topo dos assuntos mais comentados do Twitter.