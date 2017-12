Pabllo Vittar rebate boato sobre Lei Rouanet em rede social

De acordo com notícia espalhada pelas redes sociais, cantora receberia R$ 5 milhões através da lei de incentivo

A cantora Pabllo Vittar rebateu os boatos de que receberia R$ 5 milhões através da Lei Rouanet em seu perfil do Instagram. A confusão começou através de uma manchete falsa postada no Facebook, em que a cantora aparece como beneficiária da lei de incentivo. Além disso, a falsa manchete também afirma que a cantora ganhará um Reality Show no canal fechado Multishow em 2018.

Falsa manchete foi reproduzida por internautas nas redes sociais

(Foto: Reprodução)

"Não sobrou louça do natal de vocês? As pessoas veem a notícia e ao invés de irem atrás das fontes ficam especulando... A dica que eu dou é: lava a louça! deve ter sobrado muita da ceia de natal!", confira o desabafo da cantora na íntegra: