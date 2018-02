Pabllo Vittar se veste de Rebelde e ganha elogio da própria Anahi

Cantora brasileira recebeu elogio da mexicana

Dando continuidade à sequência de fantasias retrô que vem fazendo neste Carnaval, Pabllo Vittar fez a rebelde e se transformou em Mia Colucci, com direito a uniforme do RBD e tudo. Isso depois de produções bapho como Jessie da Equipe Rocket (do desenho Pokemon), Xuxa, Lady Gaga, Kill Bill. Confira:

Sabe o que foi melhor? Anahi respondeu ao tweet da cantora brasileira, elogiando o look. "Que linda", disse ela. Olha só:





????????❤️????Que guapa !!! https://t.co/1ESiUT5gcl — Anahi (@Anahi) 12 de fevereiro de 2018