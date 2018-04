Pablo estreia turnê do novo DVD em Periperi

DVD reúne 15 músicas inéditas e regravações de sucessos que marcaram a trajetória do cantor

Um dos artistas mais populares do segmento arrocha ou sofrência (como queiram chamar) Pablo lança, amanha, no Clube Periperi Hall, em Periperi, seu novo DVD, o sexto de sua carreira. Intitulado Pablo e Amigos no Boteco, o trabalho foi gravado em Feira de Santana, no ano passado.

O DVD reúne 15 músicas inéditas e regravações de sucessos que marcaram a trajetória de Pablo, como Por que Homem não Chora, Fui Fiel, Nível de Carência, Desculpe Aí e Depois não Reclama, e contou com a participação de artistas como Marcos e Belutti, Léo Santana, Roberta Miranda, Henrique e Diego, Luciano (da dupla Zezé Di Camargo e Luciano) e Fernando e Sorocaba.

Como não vai poder contar com os amigos que gravaram com ele, o show, que depois da estreia em Salvador irá percorrer o Brasil, foi batizado de Pablo no Boteco. E a escolha de Periperi como ponto de partida não foi por acaso.

“É uma homenagem carinhosa ao primeiro lugar em Salvador que abraçou a gente. A mim em particular, incluindo a carreira solo. Meus primeiros shows na capital baiana, desde os tempos do Asas Livres e do grupo Arrocha, foram em Periperi. Portanto, nada mais justo que iniciar essa turnê por aqui, pois em seguida vamos percorrer os estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, entre outros”, revelou Pablo em conversa com a reportagem do CORREIO.

Pablo está apostando em duas músicas do DVD: a música de trabalho, Ela Ligou, e Gosto de Ressaca, que gravou com a dupla Marcos e Belluti. Músicas que fazem parte do set list, formado por 50% de músicas novas e 50% de sucessos que marcaram sua carreira. “Se eu não cantar os hits, a galera fica aborrecida”, comentou.

Durante o show, 11 pessoas estarão no palco ao lado de Pablo. Mas, ao todo, seu staff consta com 31 pessoas que viajam com o artista pelo Brasil. “Algumas vezes temos que enxugar a equipe, quando a viagem é muito longa”, esclareceo o artista. Clube Periperi Hall (Periperi). Amanhã, às 20h. Ingressos: R$ 70 | R$ 35 (pista), R$ 120 |R$ 60 (casadinha) R$ 120 | R$ 120 (camarote). À venda nas lojas Baianão Móveis dos bairros da Calçada e Paripe e no local.