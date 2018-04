Pablo participa do programa Fuzuê e agita Estação da Lapa

O cantor e compositor cantou seus grandes hits e interagiu com o público do programa da Bahia FM

O cantor Pablo fez a festa e agitou a Estação da Lapa nesta quarta-feira (11), durante transmissão ao vivo do Programa Fuzuê, da Bahia FM.

O cantor, dono da voz romântica que conquistou o Brasil com o bordão "Êh paixão”, foi o convidado especial dos apresentadores Mauricio Habib e Nanny Moreno.



O cantor embalou os ouvintes e o público presente com seus grandes sucessos, como Chora não Bebê, Porque Homem não Chora, Bilu Bilu e Vingança do Amor. No próximo sábado, Pablo lança o DVD Pablo e Amigos no Boteco, sexto de sua carreira, em show no Clube Periperi Hall, em Periperi, às 20h.