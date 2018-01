Paciente diagnosticado com febre amarela é internado no Couto Maia

Vítima veio de Taboão da Serra (SP); doença foi detectada em Itaberaba

Uma pessoa foi diagnosticada com febre amarela no município de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina. O paciente veio da cidade de Taboão da Serra (SP) na última sexta-feira (5), mas já apresentava os sintomas da doença desde o dia 2 de janeiro. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), trata-se de um caso importado. Ele foi transferido para o Hospital Couto Maia, na Cidade Baixa, na última quarta-feira (10).

Já nesta quinta (11) foi encontrado um macaco morto no bairro de Pau da Lima. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o animal estava nas proximidades do centro espírita Mansão do Caminho. Na última terça (9), outro primata foi encontrado dentro do mesmo centro religioso.

Segundo a Sesab, estes dois casos em Salvador foram os únicos de macacos encontrados mortos em toda a Bahia em 2018. Os animais foram enviados para o laboratório Lacen para investigação. O objetivo é saber se eles morreram em decorrência de contaminação por febre amarela.

Aumento

Subiu para 52 o número de macacos com diagnóstico positivo para febre amarela em 2017. A informação foi dada pela Sesab nesta quinta (11), que acrescentou que 65 macacos tiveram resultado negativo e 98 indeterminado. No total, foram 701 animais encontrados mortos em todo o estado. Os 486 restantes permanecem sob investigação na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.