Padre atingido com golpes de facão conhecia agressor

De acordo com sobrinha da vítima, o suspeito era conhecido da família

O padre Carlos Vianey Oliveira, 63 anos, está acordado e já se comunica com a família. A informação foi confirmada pela sobrinha de Vianey, a estudante Brenda Marval, 23. “Ele tá consciente, levanta os braços, balança a cabeça, mas ainda não pode falar por causa da traqueostomia”.

O estado de Vianey ainda é grave e ele segue internado na UTI. Ele chegou a ter coma induzido após passar por cirurgia no último sábado (24), mas a sedação foi suspensa nessa segunda (26).

Brenda conta que o tio e toda a família conheciam o agressor, Raimundo Marcos Vieira Bento, 32. “Ele cresceu junto com meu irmão, éramos do mesmo distrito. Eu não tinha muito contato, mas meu irmão frequentava a casa dele, nós éramos relativamente próximos”, diz a sobrinha.

“Ele mora próximo a meu tio, então passava na porta e cumprimentava, só. Contato ele tinha mais com meu irmão quando eles eram pequenos. A última notícia que tivemos dele era que o pai tinha falecido ele começou a usar drogas logo depois”, lembra Brenda.

Agressão

Padre Vianey estava na porta de casa, em São José de Itapororoca, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, quando Raimundo teria se aproximado. O homem, que estava armado com um facão, aplicou golpes nos braços e rosto do religioso. O crime aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (23).

"O que se sabe é que é uma pessoa ligada à família e que é envolvida com drogas e que teve um surto, algo assim, mas a polícia vai investigar. Ele é um homem já de 30 anos e foi criado junto com os sobrinhos dele (do padre)", disse o arcebispo de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino.

A audiência de custódia de Raimundo estava prevista para ser realizada nesta segunda (26), mas não aconteceu. “Não houve necessidade de audiência de custódia porque o judiciário já havia decidido no plantão pela homologação do flagrante e deferiu o pedido de conversão em prisão preventiva”, explica Rogério Matos, advogado criminalista contratado pela família.



Investigação

A delegada Bianca Torres, que investiga o caso, disse que o suspeito já foi ouvido e que desconhece a amizade entre Raimundo e a família de Vianey. “O agressor alega que já conhecia o padre, mas não sei sobre essa relação com toda a família”, disse a delegada, afirmando que não poderia dar mais informações sobre o caso para não atrapalhar o andamento das investigações.

Raimundo foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Ele segue preso no Complexo de Delegacias do Sobradinho aguardando o andamento do processo.

Afastado das funções paroquiais na Igreja da Piedade há mais de um ano, o padre Vianey enfrentava alguns problemas com a igreja por desobediência, além de ser acusado de ter “difamado o clero e presbíteros”.

"Ele já tinha advertências anteriores. Eu cheguei há dois anos e ele já tinha dificuldade no relacionamento com o pessoal. É uma questão de relacionamento não adequada à condição de pároco. É questão de postura no falar em relação às pessoas, essa era uma queixa muita grande", diz o arcebispo dom Zanoni Demettino.