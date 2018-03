Padre atingido com golpes de facão em Feira de Santana está em coma

Ele estava afastado do sacerdócio há mais de um ano

O padre Carlos Vianey Oliveira, 63 anos, passou por uma cirurgia durante a madrugada deste sábado (24), deixou a sala por volta de 1h e foi induzido ao coma. Ele foi internado no Hospital Unimed, em Feira de Santana, depois de ser agredido com golpes de facão na porta de casa, no final da tarde desta sexta-feira (23). O autor da tentativa de homicídio foi preso.

O arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino, contou que padre Vianey foi atingido nas mãos, punhos, braços e no rosto. A arquidiocese está acompanhando o caso e disse que o religioso precisará passar por outros procedimentos médicos nos próximos dias.

"Os golpes atingiram o rosto e os braços dele, acredito que porque tentou se defender, e ele ainda será submetidos a outros procedimentos. Ele estava de licença do sacerdócio, mas não estava suspenso, ou seja, poderia realizar celebrações na capela da casa dele e ajudava outros padres durante a missa. A licença aconteceu por conta da saúde dele", afirmou.

A vítima foi esfaqueada na porta de casa (Foto: reprodução/ TV Subaé)

O crime

Padre Vianey estava na porta de casa, em São José de Itapororoca, no distrito de Maria Quitéria, na região de Feira, quando Raimundo Marcos Vieira Bento, 32, teria se aproximado. O bandido estava armado com um facão, e aplicou os golpes de surpresa sobre o religioso.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital. O crime assustou os moradores. Um dos vizinhos, Hamilton Moreira, disse em entrevista para a TV Subaé que saiu da casa do padre minutos antes do crime.

"Sempre acompanhei o padre. Disse para ele 'padre, vou em casa e volto'. Fui dá a merenda dos meninos, e quando voltei já tinha acontecido essa fatalidade. Quando eu cheguei já era tarde", disse.

Raimundo fugiu após do crime, mas foi preso algumas horas depois por policiais da 65ª Companhia Independente da PM (CIPM/Feira de Santana). Em nota, a Polícia Militar informou que os PMs fizeram rondas na região e prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi conduziu para o Complexo de Delegacias do Sobradinho.

A Polícia Civil informou que Raimundo vai responder por tentativa de homicídio, e que será apresentado em audiência de custódia na segunda-feira (26). Os investigadores ainda apuram o motivo do crime.

Padre Vianey tem mais de 30 anos de sacerdócio (Foto: Acorda Cidade)

Afastamento

Dom Zanoni não entrou em detalhes do motivo que levou o padre a receber uma licença que já dura mais de um ano, mas disse que ele estava recebendo tratamento psicológico. Em maio de 2017, a arquidiocese deu uma advertência a Carlos Vianey por conta do comportamento do religioso.

Em nota divulgada na época, a igreja afirma que "enquanto o sacerdote não mudar sua postura em relação à obediência e aos seus superiores, cuidar da boa forma dos colegas do sacerdócio e pregar com prudência, fidelidade ao magistério e respeito à Assembleia Litúrgica, a Arquidiocese de Feira de Santana mantém a prudência em não designá-lo para uma atividade pastoral específica", diz.

Padre Vianey era capelão do Hospital Dom Pedro antes de ser afastado. Depois da licença, a administração da capela passou a ser exercita pela Paróquia Senhor dos Passos.

Natural do município de Tanquinho, na região de Feira de Santana, o capelão tem mais de 30 anos de sacerdócio, sempre atuando nas cidades da região. Ele foi membro da ordem dos capuchinhos e depois passou para a Diocese de Feira.