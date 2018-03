Padres gastam dízimo comprando fazendas e lotéricas

Desvio de dinheiro foi descoberto por escutas telefônicas; MP diz que prejuízo é superior a R$ 2 milhões

O bispo de Formosa (GO), Dom José Ronaldo, quatro padres e funcionários administrativos foram presos nesta segunda-feira (19) durante a Operação Caifás. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça apontam que os clérigos desviaram um valor superior a R$ 2 milhões dos cofres da Igreja Católica, entre dízimos e doações.

De acordo com informações do G1, o dinheiro apreendido foi achado no fundo falso do guarda-roupa do monsenhor. A investigação ainda descobriu que uma fazenda de criação de gado e uma casa lotérica foram compradas com dinheiro desviado pelo grupo.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público. Na decisão que determinou a prisão temporária do grupo, o juiz Fernando Oliveira Samuel citou ainda que há indícios de que o dinheiro era usado para bancar despesas pessoais e que carros da Diocese de Formosa – responsável por gerir as paróquias do Nordeste goiano – eram usados com fins particulares.

As investigações começaram após denúncias de fiéis que relataram desvios iniciados em 2015. Em dezembro de 2017, o bispo negou haver irregularidades nas contas da Diocese de Formosa.